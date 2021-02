Mielipide: Realismia kirjoituksiin

Vaalikuume aiheuttaa ylilyöntejä ja katteettomia lupauksia. Talouden realiteetit unohtuvat, kun äänestäjille pitää luvata kaikkea kivaa ja mukavaa.

Vakavalla naamalla selitetään, että kymppitonnien säästöillä hoidetaan kymmenien miljoonien alijäämät, kuten Raimo Heinäsen lauantaisessa mielipidekirjoituksessa (LS 13.2.) saimme lukea.

Kohta päättyvälle valtuustokaudelle asetettiin Mikkelille selkeäksi tavoitteeksi tulopohjan laajentaminen, jotta vältytään ikäviltä vaihtoehdoilta.

Tässä on epäonnistuttu. On tehty mittavat sopeutukset, mutta se ei ole riittänyt.

Syy ei ole muutamassa ongelmaprojektissa, vaan yleisessä haluttomuudessa hoitaa asiat kuntoon.

Ikävien päätösten teko on aina vaikeaa, mutta niitä on tehtävä, jotta tulevaisuus on valoisa.

Kelkka on käännettävä. Millään näpertelyllä emme hoida alijäämiä.

Jos omaisuutta myydään, on samalla tehtävä saneeraus käyttötalouteen, jotta emme ole taas muutaman vuoden kuluttua samassa tilassa.

Nämä sanat riittävät tähän keskusteluun. Juupas eipäs -väittely ei johda mihinkään.

Tarvittaessa voimme jatkaa muun muassa Perussuomalaisten kanssa muilla foorumeilla. Äänestäjät antavat oman panoksensa huhtikuussa.

Armi Salo-Oksa

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kunnallisvaaliehdokas

Olli Miettinen

Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Oskari Valtola

Kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, kunnallisvaaliehdokas