Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Sinun ei tarvitse tanssia muiden pillin mukaan

Miksi jotkut ihmiset olettavat, että on jollain tavalla sallittua sanoa toiselle pahasti tai kommentoida vaikka toisten vaatetusta negatiivisesti. Jos vaikka olet kommentoinut luokkatoverisi takkia kamalaksi, niin tekeekö se sinun takistasi jollain tavalla hienomman? Tai jos olet nimitellyt luokkatoveriasi rumaksi, niin tekeekö se sinusta yhtään sen kauniimpaa? Ei. Ainoastaan informoit muille siitä, että elämänlaatusi on astetta huonompaa, joten purat sen muihin. Haluaisin, että ihmiset miettivät, mitä sanovat ja miksi sanovat. Yksikin paha sana tai lausahdus voi vaikuttaa ihmisiin paljon.

Kuka voi sanoa sinulle, mitä voit tai mitä et voi tehdä, mitä voit pukea tai sanoa? Vastaus on, että vain ja ainoastaan sinä. Kellään muulla siihen ei ole minkäänlaista oikeutta. Ainoa ihminen, joka voi sanella tekemisiäsi, olet sinä itse. Sinä elät elämäsi niin kuin itse haluat, eikä kukaan saa laittaa sanoja suuhusi, eikä kukaan muu voi päättää mielipiteitäsi.

Jos ihmiset kokevat pakottavaa tarvetta jatkuvasti kommentoida sinua, se ei ole sinun ongelmasi. Sinä et voi miellyttää kaikkia etkä tanssia aina muiden pillin mukaan.



Ella Nevalainen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D