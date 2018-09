Lukijalta: Tervetuloa Vanhalle Sotkulle katsomaan, millaista toimintaa siellä on

Juhani Penttinen kirjoitti (L-S 5.9.), että vanhan Sotkun saliin on siirretty katsomo palvelemaan kansalaisopiston näytelmäpiiriä.

Kyse ei ole yhdestä näytelmäpiiristä, vaan teatteritaiteen opetuksesta ja Mikkelin harrastajateatteriryhmien toimintamahdollisuuksista.

Mikkelin kansalaisopistolla on jo itsellään noin kymmenen teatteri- ja ilmaisutaitoryhmää, joita varten Sotkulle on siirretty jo Päämajatalolla toiminut aito teatterisali katsomoineen, tanssimattoineen sekä ääni- ja valotekniikkoineen.

Kansalaisopisto antaa myös teatteritaiteen perusopetusta ja järjestää alan lyhytkursseja. Myös lukuisille Mikkelissä aktiivisesti toimiville harrastajateatteriryhmille on annettu Sotkulta harjoittelu- ja esitysaikaa.

Mikkelissä on pitkään etsitty ratkaisua harrastajateatterien tilatarpeen tyydyttämiseksi. Sotku ei ratkaise koko ongelmaa, mutta on yksi oivallinen kokonaisuus kohti toimivaa teatteriharrastuksen keskittymää.

Lisäksi Sotkulla toimii useita muita kansalaisopiston ryhmiä. Aikoja on annettu kerhohuoneelta ja salista useiden järjestöjen käyttöön.

Sotku on erittäin aktiivisessa käytössä ja siellä on arkisin toimintaa käytännössä aamusta iltaan. Toimintaa on runsaasti myös viikonloppuisin, varsinkin esityskauden aikana.

Kansalaisopiston teatteriryhmien kevään esityskausi kestää helmikuusta toukokuuhun. Lisäksi Sotku on yksi Työväen näyttämöpäivien tapahtumapaikoista. Sotkulla on kevätkaudella kymmeniä teatteriesityksiä, jotka keräävät huomattavan määrän katsojia. Teatterisali katsomoineen on toimiva ja laadukas myös yleisön näkökulmasta.

Penttinen toteaa, että päätös Sotkun katsomosta tuli tietoon viime vuodenvaihteessa. Tieto on virheellinen. Katsomoratkaisu oli tiedossa hyvissä ajoin viime vuoden puolella.

Penttinen esittää, että näytelmät voitaisiin esittää perinteiseen tapaan näyttämöllä. Valitettavasti tällainen ei ahtaiden näyttämöiden kohdalla ole enää nykypäivää.

Sotkun teatterisali on rakennettu esteettömäksi, mitä vanha korotettu näyttämö ei ole. Ahtaalla näyttämöllä ei voi hyödyntää esimerkiksi valoja. Korotettu näyttämö palvelee varsinaisen näyttämön lisäosana tarpeen mukaan, mutta kokonaisia esityksiä sille ei mahdu.

Taidekasvattajana kansalaisopistolla on velvollisuus tarjota asianmukainen, turvallinen opetustila, jossa voi harjoitella kaikkia teatteritaiteen elementtejä. Salissa esitykset pääsevät kosketukseen katsojien kanssa.

Sotkun ja kansalaisopiston toiminnasta on esitetty muitakin virheellisiä ja epämääräisiä tietoja. Erityisen kova paine on syntynyt siitä, että eläkeläisten päivätanssit pitäisi palauttaa Sotkulle.

Kun Sotkun siirtymistä nuorisotoimelta kansalaisopistolle valmisteltiin keväällä 2017, arvioitiin, että eläkeläisten tanssit voivat mahdollisesti jatkua Sotkulla, vaikka kiinteistön ylläpitäjä vaihtuu ja sinne siirretään teatterisali.

Arvio osoittautui syksyllä virheelliseksi. Asia käytiin läpi eläkeläisjärjestöjen kanssa. Yhdessä löydettiin myös uusi paikka tansseille. Uusi paikka ei tosin kaikilta osin tyydytä toiminnan tarpeita.

Kutsumme kaikki eläkeläisten tansseihin osallistuvat, Mikkelin kaupungin luottamushenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet tutustumaan Sotkun nykyiseen toimintaan Sotkulle maanantaina 24. syyskuuta kello 18.

Matti Laitsaari

rehtori

Raisa Ekoluoma

esitystaidollisten aineiden opettaja

Mikkelin kansalaisopisto