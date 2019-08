Lukijalta: Norpan suojelemisesta on tullut uskonto — heikkojen yksilöiden pelastaminen tekee hallaa norppakannan elinvoimaisuudelle

Norpansuojelu on uskonto.

Nyt viimeinen villitys on perustaa tuo norppahoitola huonosti luonnossa pärjääville elikoille.

Eikö olisi norpan kehityksen kannalta parasta antaa luonnon hoitaa elinkelvottomat elikot pois sukua jatkamasta?

”Heikot pois” on luonnon valinta muidenkin eläinten osalta, jotta kanta pysyisi elinvoimaisena.

On unohdettu, että norppa on eläin siinä missä rottakin. Nyt se on kuitenkin saanut jumalaisen aseman. Sitä palvotaan mitä ihmeellisimmin tavoin.

Puoliväkisin yritetään pelastaa tuon temppelin suojissa luonnonlakien vastaisesti näitä kitukasvuisia rääpäleitä.

Vaarana on tämän temppelin perustamisella ja ylläpidolla heikentää koko norppapopulaation elinvoimaisuutta, kun tällaiset yksilöt pääsevät jatkamaan sukua.

Ne eivät saa itse luonnosta ravintoa vaan niitä on syötettävä kuin kotieläimiä. Tarvitaan taas uusia rajoituksia, kun kaislatkin alkavat olla liikaa norpan selviytymiselle.

Paras palvelus ihmiseltä yleensä kärsivälle eläimelle on päästää se tuskistaan.

Mutta tässä suojeluhuumassa on järki hävinnyt norpan kohtelussa. Loppujen lopuksi tällainen hoitolatoiminta kääntyy norppaa vastaan.

Puhutaan, ettei siihen tarvita veroeuroja.

Mutta kun norppakanta lisääntyy ja näitä elinkelvottomia yksilöitä tulee temppelin suojiin entistä enemmän, ollaan vaatimassa yhteiskunnan varoja toimintaan.

Martti Laine

Puumala, Lieviskä