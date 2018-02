Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Miksi liikennemerkkejä muutetaan? Mielestäni liikennemerkkejä ei tarvitsisi muuttaa tasa-arvoisiksi, koska siitä ei ole mitään hyötyä.

Mielestäni liikennemerkkejä ei tarvitsisi muuttaa tasa-arvoisiksi, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Tällä hetkellä esimerkiksi kävelykatuliikennemerkistä voi päätellä, että siinä on mies ja tytär. Mutta uudessa merkissä olisi kaksi neutraalia henkilöä, joista ei voisi muka päätellä, onko se mies, nainen vai joku muu. Mutta ihmisillä on vielä pitkään takaraivossa mielikuva, että jos henkilöllä ei ole hametta, hän on mies, ja jos henkilöllä on hame, hän on nainen.

Puolustajat puolustavat tätä asiaa, koska henkilöitä ei saisi enää jakaa sukupuoliin, vaan kaikkien pitäisi olla tasa-arvoisia. Se on kyllä totta, mutta minusta mennään jo liian pitkälle, kun liikennemerkkejä aletaan muuttamaan.

Kuka pahoittaa mielensä siitä, onko liikennemerkissä tyttöjä vai poikia tai jotain muita sukupuolia? Olettaisin, että valtiolla olisi parempikin paikka käyttää rahaa kuin tasa-arvoisiin liikennemerkkeihin. Esimerkiksi se voisi kunnostaa teitä ennemmin.



Pyry Männistö

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8A