Mielipide: Mikkelin vetovoima ei kasva tekemällä keskustassa asuminen kalliimmaksi

Lueskelin joutessani Mikkelin kaupungin strategiaa, kun lähes kaikki aktiviteetit on koronan vuoksi suljettu.

Siinä kestävän kasvun Mikkelin arvoiksi on määritelty terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimaisuus ja kaupungistuminen. Toimintaslogan on: Mikkelissä on lupa tehdä toisin uudistumalla ja rohkeasti kokeillen.

Mikkelin kaupungin vetovoima ei kasva lisäämällä keskusta-asumisen kustannuksia ja siirtämällä keskustan alueella toimivan energiayhtiön tuotto ympäri maakuntaa tai pörssiyhtiöille.

Etelä-Savon Energia on hyvin hoidettu kilpailukykyinen yritys, joka tuottaa myös kaukolämmön suurelle osalle kaupunkilaisista.

Kaukolämpö on vaivaton, mutta kun sen on valinnut, vaihtaminen muihin tapoihin on vaikeaa.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, ettei Eseä myydä ulkopuolisille markkinavoimille, ei edes Suur-Savon Sähkölle, jonka toiminta-alue on muualla kuin kaukolämpöalueella.

Mainittakoon, että Järvi-Suomen Energian sähkönsiirron perusmaksu on 4,5-kertainen Eseen verrattuna.

Toinen keskusta-alueella asumisen kustannuksia nostava asia on hulevesimaksun käyttöönotto.

Maksu on sinänsä perusteltu, mutta sen kohdentamisen tulisi olla oikeudenmukaista eli perustua tontilta verkostoihin tulevaan hulevesikertymään. Tällöin peruste olisi tontin koko, lievennyksenä kasvipeitteisyys.

Mikkelin keskusta sijaitsee osittain harjualueella, jossa maaperä on vettä läpäisevää hiekkaa.

Osalla pientalotontteja on hyvä mahdollisuus hulevesien imeyttämiseen tontilla, jolloin kuormitusta hulevesiverkostoon ei synny.

Esitänkin, että hulevesimaksusta voi saada vapautuksen esittämällä suunnitelman vesien käsittelystä tontilla.

Tämä kannustaisi asukkaita ekologisiin ratkaisuihin ja hillitsisi asumiskustannusten nousua. Kaupunki saisi imagohyötyä muihin kaupunkeihin verrattuna toimimalla toisin.

Hulevesien lammikointi ja ekologinen puhdistus ennen vesistöön joutumista on kannatettavaa, mutta vesien määrän vähentäminen ja imeyttäminen pohjaveteen on vielä parempi. Sitä tulisi suosia.

Mikkelillä on hyvä mahdollisuus profiloitua ekologisena asuinpaikkana. Meillä on tiivis keskustan kaupunkirakenne, hyvä juomavesi sekä laadukkaat jätteiden ja jätevesien käsittelyratkaisut.

Hyvään elämään kuuluu myös kohtuuhintainen asuminen ja hyvät liikkumisen edellytykset ja viihtyisät ulkoalueet.

Asumiskustannusten kannalta oleelliset toiminnot tulee pitää lujasti kaupungin päättäjien kontrollissa eikä jaella niita ulkopuolisten markkinavoimien temmellyskentäksi.

Leila Lindgren

Mikkelin keskustassa asuva eläkeläinen