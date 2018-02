Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Aamulla pitäisi saada nukkua pitempään Mielestäni koulujen pitäisi alkaa myöhemmin, esimerkiksi kymmeneltä.

Itse kuljen kouluun koulukyydityksillä, joten joudun heräämään todella aikaisin. Kun koulu alkaa esimerkiksi kello 8.30, oppilaat joutuvat heräämään aikaisin, ja sen takia jotkut nukkuvat aamutunneilla. Tämä on huono asia, koska silloin oppilaat eivät pysty keskittymään opetukseen.

Meidän ikäisemme pitäisi nukkua 8-10 tuntia. Tämä ei ole kaikkien kohdalla mahdollista, sillä joillakin on harrastuksia vasta myöhään illalla, jolloin he eivät ehdi nukkua sitä tuntimäärää mitä pitäisi, koska täytyy herätä niin aikaisin.

Nuoret olisivat koulussa virkeämpiä, jos he saisivat nukuttua yöllä riittävästi. Iltapäivällä väsyneet nuoret eivät nukkuisi kotona vaan lähtisivät ulkoilemaan, mikä edistäisi terveyttä.



Roosa Turkki

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B