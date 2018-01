Lukijalta: Ilmaiseksi annettu Waltti-kortti laiskistaa lapset ja pilaa heidän terveytensä Lapset eivät enää kävele kouluun vaan odottavat mieluummin puoli tuntia linja-autoa. Jussi Lopperi Mikkeliläiset koululaiset saivat Waltti-kortit ilmaiseksi loppusyksystä 2017. Kokeilu kestää kaksi lukuvuotta.

Kun kuulin ilmaisten Waltti-matkakorttien tarjoamisesta koululaisille, ensimmäinen reaktioni oli huoli lasten liikkumisen vähenemisestä ja tämän vaikutuksista lasten terveyteen.

Ajan kuluessa ajattelin kuitenkin, että jos vanhemmat pystyisivät vahtimaan lastensa ilmaiskorttien käyttöä niin, että niitä ei käytettäisi koulumatkoihin, uudistus voisi olla hyväkin. Se mahdollistaisi lasten pääsyn harrastuksiin ja ehkä opettaisi lapsille paremmin julkisten kulkuvälineiden käyttöä.

Pahimmat pelkoni näyttäisivät toteutuvan. Ihminen on perusluonteeltaan valitettavasti laiska ja menee sieltä missä aita on matalin. Tämän me vanhemmat olemme ansiokkaasti omalle jälkikasvullemme suoneet. Aamuisin on helppo todeta, että ota korttisi ja mene bussilla, kuin jäädä vääntämään vaatteista, säästä ja siitä ”miten kaikki muut kaverit koulumatkat kulkevat”.

Aikaisempina vuosina ovat aamuisin Tuskun bussipysäkit olleet lähes tyhjillään, lukuun ottamatta 1—2-luokkalaisia, joista osa on mennyt kouluun koululaiskyydeillä. Varmasti osa lapsista on kulkenut tuolloin vanhempien kyydillä.

Nyt pysäkit pursuavat lapsia ja bussia odotellaan puolisen tuntia, kun samassa ajassa olisi jo kävellyt kouluun. Viikko sitten torstaina laskin aamulenkillä Tuskun suunnasta Kalevankaan koululle menevät. Sain summaksi viisi lasta!

Omien lasteni luokilla liikkuen koulumatkat tekevien lasten määrä on viisi 23:sta lapsesta ja kuusi 22:sta lapsesta. Laskuissa on otettu huomioon ne, ketkä liikkuvat koulumatkat pääsääntöisesti aina.

Lähes kaikki koulumatkansa liikkuvat ovat poikia, kun tytöt omaksuvat liikkumattomuuden näköjään hyvin helposti.

Matkaa Tuskusta Kalevankankaan koululle on asuinpaikasta riippuen 2,5—3,5 kilometriä. Edestakaisenakin se on matka, joka kaikkien lasten tulisi jaksaa päivän aikana liikkua ja vieläpä helposti.

Koulut ja opettajat ovat varsin voimattomia. Koulu voi antaa ohjeita ja neuvoja, mutta ikävä kyllä nämä ohjeet eivät taida meitä

vanhempia herättää.

Itse uskon, että helpolla pääseminen, tässä tapauksessa liikkumattomuuden muodossa, vaikuttaa myös asenteisiin ja jaksamiseen myöhemmin työelämässä.

Ratkaisu taitaa olla poliittisten päättäjien käsissä. Pitäisi miettiä, haluaako lapsen elävän terveenä aikuisena, joka pystyy osallistumaan työntekoon ja ehkä saamaan omaa jälkikasvuakin.

Omien jalkojen käyttö liikkumiseen on myös ehdottomasti tehokkain tapa suojella luontoa.

Kävelevien ja pyöräilevien koulubussien käyttöä pitäisi miettiä. Tähän Kalevankankaan koulu on ansiokkaasti vanhempia kannustanut ja tällä tavoin olisi mahdollista saada ekaluokkalainen alusta lähtien omaksumaan koulumatkojen kulkeminen liikkumalla.

Jos tähän saataisiin rahoitusta, olisi mahdollista palkata aikuinen ”kuljettajaksi”. Aikuinen kulkisi mukana syksyllä esimerkiksi syyslomaan asti, jonka jälkeen reitti ja aikakäsitys olisi jo alkanut lapselle muovautua.

Lapsien koulumatkaliikuntaa on luvattu seurata. Millä tavoin? Onko vuoden 2017 talvella kerätty koulu- ja luokkakohtaisia tilastoja siitä, miten lapset koulumatkansa kulkevat ja onko tilastoja kerätty nyt?

Meillä ei ole varaa menettää lasten ja nuorten terveyttä epäonnistuneen kokeilun vuoksi.

Suvi Kähkönen-Valtola

kolmen lapsen äiti

Mikkeli