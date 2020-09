Mielipide: Juvalainen näkökulma sotekiistaan

Kun asuu Mikkelin ja Savonlinnan puolivälissä Juvalla, on voinut seurata sotevääntöä kuin lentopallo-ottelua. Jonkin aikaa meni niin, että tuli syöttö tuolta, pari kolme kosketusta ja pallo takaisin. Nyt olen kuitenkin alkanut hämmentyä: Sosteri lopetti pelaamisen.

Ei ole tarpeen neuvotella, sanoo Sosterin hallitusta johtava entinen mahtimies.

Kaikilla tosiasioilla mitaten Etelä-Savon kannattaa pysyä nykyisellään, ja sote tulee perustaa jatkossa nykyisen maakunnan pohjalle. Yhdelläkään faktalla ei pystytä perustelemaan Sosterin siirtymistä Pohjois-Savoon.

Kuopio ei ole osoittanut pienintäkään halua Savonlinnan sairaalan rahoittamiseen. Mitään muutakaan konkreettista ei ole luvattu – eikä varmasti luvata. Kuopio pyrkii turvaamaan oman asemansa, eikä siihen kuulu Savonlinnan hyysääminen.

Edesmennyt mummoni sanoisi: "Ei kannata tupata kun ei tykätä."

Savonlinna ja muukin Itä-Savo pärjää valtionapujenkin kanssa paremmin Etelä-Savossa. Sen on huomannut myös elinkeinoelämä ja Xamkin johto.

Euro on sen verran väkevä konsultti, että luulisi Itä-Savon kuntien miettivän tarkasti lausuntoansa tässä asiassa.

Savonlinnan ja Mikkelin kaupunginjohtajat Janne Laine ja Timo Halonen ansaitsevat hatunnoston tekemänsä upean avauksen vuoksi.

Euro on sen verran väkevä konsultti, että luulisi Itä-Savon kuntien miettivän tarkasti lausuntoansa tässä asiassa. Kuntien päättäjien vastuulla on alueen menestys ja toimeentulo. Kunnat omistavat myös Sosterin, ja omistajilla on valta pistää Sosterin hallitus ojennukseen.

Tuntuu ihan käsittämättömältä, miten Sosterin hallinto voi pyöriä omassa kuplassaan ja kääntää tosiasioille selkänsä. Jotenkin tulee mieleen uhmaikäinen lapsi: mikään muu kelpaa kun minä tahdon jotakin.

Mutta lapsen tahto on aikuisen taskussa. Tässä tapauksessa se on Itä-Savon kuntien päättäjillä.

Ari Rautio

kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja (sd.), Juva