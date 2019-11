Mielipide: Isän merkitys lapselle on suuri

Jokaisella lapsella on perusoikeus sekä isään ja että äitiin. Heidän keskinäinen rakkautensa ja luottamuksensa luovat turvallisen ilmapiirin kotiin, jossa lapsella on hyvät edellytykset kasvaa tasapainoiseksi.

Ihannekuva ydinperheestä on rajusti muuttunut, ns. sateenkaariperheitten ollessa luku sinänsä. Monet ristipaineet myllertävät koteja.

Työttömyys, köyhyys, syrjäytyminen tai toisaalta liian rankka työtahti voivat johtaa alkoholismiin tai muihin addiktioihin. Kodin ilmapiiri myrkyttyy ja heijastuu lasten turvattomuutena. Yhtenä seurauksena voi olla nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat.

Myllerryksen keskellä isän merkitys lapselle ei ole hävinnyt. Päinvastoin. Lapsi tarvitsee turvallisen kodin.

Äidin merkitys lapselle tämän varhaisvuosina on toki hyvin keskeinen. Mutta ei isän tarvitse edes tuolloin pysyä taka-alalla. Hän voi silloin tällöin nostaa hellästi pienen nyytin syliinsä. Ja lapsen kasvaessa ottaa hänet mukaan omiin vapaa-ajan puuhiinsa aina kun mahdollista.

Lasten varttuessa isänkin merkitys kasvaa hyvässä ja pahassa. Tyly ja äkkipikainen isä voi käytöksellään, sanoillaan ja jopa fyysisellä väkivallalla lyödä lapsensa niin lyttyyn, että aiheuttaa tälle vakavia traumoja ja mielenterveysongelmia.

Etenkin pojan vähättely vie pohjan terveen itsetunnon kehittymiseltä.

Sen sijaan jos isä kannustaa poikaansa tekemään jotain, mitä tämä osaa, vaikutus on päinvastainen. Etenkin jos isä osallistuu itse samaan puuhaan.

Osallistuva isä antaa pojalleen ilman sanojakin reilun miehen mallin. Miehen, joka vaimonsa rakkaudellisella kohtelulla samalla luo terveen pohjan poikansa suhtautumiselle vastakkaiseen sukupuoleen.

Tyttärelleen viisas isä osaa antaa kannustavia eväitä niin opiskeluun kuin myös naisena kasvuun. ”Oletpa sinä nätti ja fiksu!” lausahdus on tästä vain yksi esimerkki. Tuollaista rakkaudellista hyväksyntää isältään saanut tyttö ei hevillä sorru minkään retkun syliin, vaan etsii kumppanikseen kunnon miehen.

Henkilöllä, jolla on turvallinen isäsuhde, on hyvät edellytykset oppia tuntemaan pyhä Jumala rakastavana Taivaallisena Isänä. Ei minään julmana tuomarina, joka kyttää ja lyttää meitä jokaisesta pienestäkin virheestämme. Vaan rakastavana isänä, joka Jeesuksen sovintotyön perusteella on valmis antamaan synnit anteeksi jokaiselle, joka Häneen turvaa.

Seppo Väisänen

rovasti, missiologian tohtori

Mikkeli