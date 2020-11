Mielipide: Järvi-Suomen Energia yritti luistella korvausten maksamisesta

Mökillä Mäntyharjulla alkoivat valot osin himmentyä ja osin kirkastua ja muutama lamppu ja verkkoon kytketty palovaroitin poksahti rikki.

Soitin Järvi-Suomen Energian vikanumeroon. He sanoivat sen olevan niin sanottu nollavika.

Hälytin paikallisen sähköasentajan tutkimaan tilanteen, ja hän totesi nollavian olevan Järvi-Suomen Energian verkkoon kuuluvassa osassa sähkökaapissa. Sähkönsiirtoyhtiön sähköasentajat kävivät sitten korjaamassa vian.

Myöhemmin totesimme, että kaksi vuotta aiemmin asennettu ilmalämpöpumppu ei toimi.

Asennusliike kävi tarkistamassa tilanteen, ja totesi laitteen menneen korjauskelvottomaan kuntoon nollavian seurauksena.

Järvi-Suomen Energia ilmoitti, että verkkoyhtiö ei ole korvausvelvollinen laitevaurioihin.

Kysyin asiasta kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Heidän vastauksensa oli seuraava:

”Yleisesti laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita)”.

Kun lähetin tämän tiedon Järvi-Suomen Energialle, niin vasta sen jälkeen he lupasivat maksaa korvauksen.

Ihmisten tulisi olla tiukkoina vastaavia korvauksia hakiessaan.

Sähkönsiirtoyhtiöiden taktiikkana näyttää olevan, että he ensin kieltäytyvät korvaamasta, ja kehottavat vahingosta kärsinyttä hakemaan korvausta omalta vakuutusyhtiöltä. Koko tämä korvauksenhakuprosessi kesti kuusi viikkoa.

Sähkönsiirtoyhtiöt keräävät kohtuuttomia voittoja ylimitoitetuilla siirtomaksuilla kuten viime aikoina olemme saaneet lukea.

Lehtitietojen perusteella Järvi-Suomen Energian siirtomaksut ovat Suomen korkeimmat. Silti he yrittävät olla maksamatta aiheuttamiaan vahinkoja.

Luulisi heitä hävettävän moinen toimintatapa.

Aulis Karhunen

Mäntsälä