Lukijalta: Luoko uusi valmentaja Jukureille uuden, mikkeliläisen pelitavan?

Pelitapa on vahvasti sidoksissa valmentajaan. Jos siitä tulee keskeisin osa seuraidentiteettiä, voi pelitapa tiivistyä jopa seuran brändiksi.

HIFK on tunnettu fyysisyydestä Carl Brewerin ajoista lähtien, Pekka Virran KalPa äärimmilleen viedystä kiekkokontrollista. JyP vannoi valmentajansa Marko Virtasen johdolla kurinalaiseen joukkuepeliin, Suomi-kiekoksi kutsuttuun.

Jääkiekkoanalyytikko, maisteri Sihvonen kutsuu suomalaista pelitapaa yhteistyökiekoksi. Viisikot työskentelevät kaukalossa kuin kollektiivisen tajun ohjaamana. Yksilöllinen taitavuus saa kukoistaa pelisuunnitelman raameissa. Samalla kuitenkin pelataan kaverille ja autetaan paremmaksi.

Suomi-kiekon onnistumisista kertovat Leijonien neljä olympiamitalia viisissä viimeisissä kisoissa.

Keskustelu pelitavasta sai uutta virtaa Pyengchangin olympialaisten jääkiekkoturnauksen päätyttyä, kun Leijonien tulos oli odotettua vaatimattomampi. Väitettiin Leijonien pelitavan olevan murroksessa.

Viime vuosien nuorisotähtien loistavat otteet NHL-kaukaloissa ovat voimistaneet niiden kiekkovaikuttajien ääntä, jotka vaativat heittämään pelikirjat ja roolien pakkopaidan romukoppaan. Heidän sanomansa ydin on, että yksilöt ratkaisevat pelit.

Myös kiekkokansa rakastaa kaukalon tähtiä. Joukkueena voittamisen sijaan halutaan siirtyä yksilökeskeiseen joukkuepeliin. Sooloilu ja Minä halutaan nostaa jälleen keskiöön.

Mikkelin Jukurit aloitti liigauransa syksyllä 2016 kokeneissa käsissä. Päävalmentaja Risto Dufvan pelikirja tunnetaan kaupungissa. Hän oli keskeinen mestisvuosien arkkitehti, mestaruuksien taikuri. Hänen johdollaan Mikkeli-kiekko nousi parrasvaloihin ja Mikkeli Liiga-kaupungiksi. Kakkosvalmentajaksi saatiin Stanley Cupin voittanut Tappara-ikoni Ville Nieminen.

Ville Niemisen maalaama myönteinen kuva Mikkeli-kiekon tulevaisuudesta särkyi monien mielestä maaliskuun 13. päivä. Päivän uutispommi oli päävalmentaja Risto Dufvan ero.

Kiekkokansan arvostama valmentajakaksikko on jättänyt heimonsa. Ville Niemisen kaksivuotinen sopimus tuli täyteen, Risto Dufvan allekirjoittama sopimus kahden vuoden jatkosta pantiin silppuriin.

Uusi valmentaja on ottanut ryhmän käsiinsä. Viikinki-logon katveessa tunnelma on odottava. Mikä on Pekka Kangasalustan pelitapa, yhteistyökiekko vai joukkuepeli, jossa joillakin on vapauksia ohi pelikirjan, tai jotain muuta.

Harjoituspeleissä on ajoittain koettu hienoja hetkiä: kroppaa on pantu likoon joukkueen puolesta, mutta improvisointi ja yksilöllisyyskin on saanut loistaa. Kasvaako tästä keitoksesta kauden mittaan positiivinen Jukuri-identiteetti, josta Mikkeli-kiekko tullaan tuntemaan?

Vastauksia saadaan tulevan syksyn aikana, viitteitä jo vajaan parin viikon kuluttua, kun HIFK saapuu kauden avausvastustajaksi.

Jorma Julkunen

Ilmarisen kaukalon poikia

Mikkeli