Lukijalta: Ovatko onnen päivät todella palanneet? Ja ovatko päivät onnelliset koko kansalle tasapuolisesti? Happy days are here again". Mieltäni jäi kiusaamaan 19.12. alun toteamus Yle 1:n aamuohjelmassa Jälkipörssi. Herää kysymys: Näinkö todella on?

Toteamus ehkä pitääkin paikkansa, jos sitä katsoo niiden näkökulmasta, joilla menee hyvin ja joilla on varaa kuluttaa entistä enemmän. Mutta pitääkö se paikkaansa niiden noin 700 000 Suomen kansalaisen kohdalla, jotka elävät köyhyysrajalla, sen alapuolella tai jopa jo upoksissa?

Tai ovat työttöminä, joita uhkaavat uudet rankaisutoimet, elleivät sitten osoita poikkeuksellista aktiivisuutta säilyttääkseen työttömyyskorvauksensa säällisellä tasolla.

Kuitenkin työ on tosiasiassa kiinni työhön rekrytoijista, Niistä, jotka tarvitsevat tuotteilleen tai palveluilleen tekijöitä. Jos työ ja tekijä eivät kohtaa, on sitten kysymys osaamisesta, taikka työn paikallisesta sijoittuvuudesta, onko syy työttömässä vai työn tarjoajassa? Vai koko työelämän vääristyneisyydessä?



Entä pienituloiset, eläkeläiset ja toimeentulotukea saavat? Voiko yksikään poliitikko valehtelematta sanoa, että köyhyysrajan alapuolellakin "onnelliset päivät ovat jälleen täällä"?

Väitän etteivät voi. Toimet köyhyyden poistamiseksi ovat näpertelyä. Leipäjonojen kasvaessa vuosi vuodelta Heikki Hursti kertoi, että köyhien jouluaaton aterialla saavutettiin uusi kävijäennätys! Happy days are here again?



Surkuhupaisia ovat myös ammattiyhdistysliikkeen toimet. Kun palkansaajille on lyöty lukkoon, "vaikeiden neuvottelujen tuloksena"niin kuin vakiototeamus kuuluu, aneemiset runsaat kolmen prosentin palkankorotukset kahtena vuonna, rientävät nuo duunarit nostamaan johtajiensa palkkoja kaksinumeroisin prosentein. Esimerkkinä Teollisuusliiton Riku Aallon 60 prosentin korotus! Eipä riittänyt kolme prosenttia.

Toki tiedän perustelut. Pitäähän heidänkin pomonsa ansaita sama kuin muutkin ay-pomot. Että voi esiintyä samassa seurassa.



Entäpä kun meillä Mikkelissä ovat terveyspalvelut tilanteessa, jossa perussairaanhoidossa lääkäriin pääsy on kuukauden, jopa kahden päässä samaan aikaan, kun yksityispuolella on samana päivänä kymmeniä aikoja vapaana. Sairaalan päivystyksessä vierähtää helposti lähes päivä.

Essote on osoittautunut melko haparoivaksi monessa asiassa. Vaikka jotkut terveyspalvelut toimivat melko hyvin, ei saa ummistaa silmiä potilaiden pompottelusta ja istuttamisesta tuntikausia odottamassa seuraavaan palveluun pääsyä. Varsinaista sote-uudistustakin kun tuntuu vaivaavan sen sortin vaikeaselkoisuus, että sitä laativatkin ovat epätietoisia, mistä oikein päätetään. Ja onko se mistä päätetään edes perustuslain mukaista.



On myönteistä, että kansantalous kasvaa yli kolmen prosentin vauhtia. Sen myönteisten virtausten odottaisi kohdistuvan kansan jokaiseen kerrokseen.

Pelkään kuitenkin, että suurimman potin korjaavat ne, joilla asiat ovat ennestään hyvin. Ja että Petteri Orpo tarjoaa muille pyöreää nollaa, koska varautuminen uhkaavaan laskusuhdanteeseen pitää jo aloittaa.

Happy days are here again.



Veikko Elo

hallituksen jäsen, Mikkelin Seudun perussuomalaiset ry

Mikkeli