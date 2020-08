Mielipide: Kuopio kumppaniksi Itä-Savolle

Etelä-Savon maakunnan väestön pieni määrä on tosiasia, joka on tarpeen myöntää. Asukkaita koko alueella on vähemmän kuin monessa maamme yksittäisessä kaupungissa.

Terveydenhoidolla on valtakunnallisesti ohjatut rajat, joiden puitteissa toimitaan.

Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit ovat laatineet selvityksen tulevasta yhteistyöstä. Siinä Savonlinnalle voidaan siirtää tuntuvasti enemmän leikkaustoimintaa nykyiseen nähden, mikä helpottaa Kuopion yliopistollisen sairaalan painetta ja turvaa Savonlinnan sairaalan toimintoja.

Vain yliopistosairaaloiden sairaanhoitopiirien sisällä voidaan ylläpitää erikoissairaanhoidon päivystyssairaaloita muuallakin, pääsairaalan ohessa. Mikkelin Essotella ei ole edes tällaista mahdollisuutta.

Savonlinnan seudun sijoittuminen Etelä-Savon sotemaakuntaan olisi takuuvarma tappio nykyisen Sosterin alueelle. Mikkelin löperöt houkuttelut "yhteistyöhön" ovat kuin moottoripyöräilijä, joka pyytää Savonlinnan sivuvaunuun: ”Hyppää kyytiin, tosin irrotan sivuvaunun heti ensimmäisessä kaarteessa!”

Päivystyssairaala poistuisi Savonlinnasta.

Mikkeli on ehdottanut sairaanhoitopiirin johtajan sijoituspaikaksi Savonlinnaa. Johtajan sijoituspaikka on kuitenkin täysin sivuseikka, joka ei muuta hoidollisia, väestöllisiä tai taloudellisia tosiasioita mihinkään!

Etelä-Savon sotemaakunta jouduttaisiin purkamaan ja yhdistämään isompiin alueisiin ennen pitkää. Niin ollen se olisi tarpeeton – ja hyvin kallis – välivaihe, joka kannattaa välttää.

Savon sotemaakunta on hyvin perusteltu ratkaisu. Siihen kuuluvat luontevasti ainakin Pohjois- ja Itä-Savo. Mihin Mikkelin seutu sitten menee, Savoon vaiko Keski-Suomeen, on heidän asia.

Yksi Savo – yhteinen hyvä! Savonlinnan seudun ainoa järkevä suunta soteratkaisussa on yhdistyminen Pohjois-Savon kanssa.

Mikko Sairanen

Sosterin kuntayhtymävaltuuston jäsen (kok.), Savonlinna