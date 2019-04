Lukijalta: Aikuisten on tartuttava toimeen, kun nuoret vaativat asioidensa asiallista käsittelyä

Suomeen tarvitaan hallitus, joka on nuorten puolella.

Kun nuoret vaativat ilmastotekoja ja toisen asteen maksuttomuutta koskevan kansalaisaloitteen asiallista käsittelyä, aikuisten on tartuttava toimeen.

Tutkimukset kertovat, että nykynuoriso on kunnollista.

Nuorten omista elämäntavoista tai -valinnoista johtuvat ongelmat ovat vähentyneet vuosi vuodelta: nykynuoret käyttävät entistä vähemmän päihteitä, tekevät vähemmän näpistyksiä ja ajavat vähemmän kuolonkolareita. Myös nuorten työmotivaatio on hyvällä tasolla.

Kasvussa ovat ongelmat, jotka johtuvat aikuisten päätöksistä ja yhteiskunnan rakenteista.

Nuorten koulutusaste on kääntynyt laskusuuntaan. Yhä useampi nuori on taloudellisissa vaikeuksissa asumiskustannusten ja leikattujen tukien vuoksi. Paineet näkyvät myös nuorten mielenterveysongelmien jyrkkänä kasvuna.

Panostukset koulutukseen ovat kaikkein tehokkain keino näiden huolestuttavien kehityskulkujen kääntämiseen.

Nuorten hyvinvointia tukeva työ alkaa jo neuvoloista ja varhaiskasvatuksesta, ja laadukasta opetusta ja tukea tarvitaan läpi koko koulutuspolun.

Koulutus torjuu syrjäytymistä, rakentaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, ja vahvistaa nuorten toimeentuloa ja työuria. Siksi me vihreät olemme sitoutuneet parantamaan koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Toinen nuorten hyvinvoinnin avainkysymys on mielenterveyspalvelut.

Mielenterveyden ongelmat korostuvat sekä polttavana huolenaiheena nuorten omissa puheenvuoroissa että suurimpana työkyvyttömyyden aiheuttajana tilastoissa.

Mielenterveyspalveluja tarvitseva nuori törmää liian usein jonoihin ja henkilöstövajeeseen.

Nuorten mielenterveyden tulee olla yksi tulevan hallituksen kärkihankkeista.

Pääsyä mielenterveyspalveluihin on nopeutettava terapiatakuun avulla ja varhaiseen tukeen on panostettava. Palvelut on vietävä nuorten luo.

Annetaan kaikille nuorille hyvä koulutus, rauhaa kasvamiseen, ja tukea, kun sitä tarvitaan.

Lapsiin ja nuoriin panostamalla turvaamme Suomen ja maailman tulevaisuuden.

Veli Liikanen

vihreiden varapuheenjohtaja, nuorisotutkija, eduskuntavaaliehdokas

Mikkeli