Lukijalta: Suomen työllisyysaste ei nouse ilman rakenteellisia uudistuksia Suomen taloudellinen tilanne on parantunut, mutta edelleen liian moni on työtä vailla.

Työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmä vaatii uudistamista, ja aika uudistusten tekemiseen on nyt, kun talous kasvaa ja työmarkkinoilla on imua.

Työttömyysturvan aktiivimallia valmistelleen työryhmän mukaan aktiivitoimien lisäämisellä ja työttömyysturvan porrastamisella voitaisiin saavuttaa jopa 5 000—12 000 työllistä lisää. Aktiivimallin tavoitteena on, että työtön hakee töitä nopeasti työttömyyden alettua. Jokainen työllistyvä on onnistuminen. Tanskassa vastaavalla uudistuksella on saavutettu erittäin myönteisiä tuloksia. Samaa kehitystä tarvitsemme myös Suomessa.



On kaikkien etu, että ihmiset työllistyvät nykyistä nopeammin ja ottavat vastaan myös lyhyempiaikaisia työtehtäviä. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu, ja siksi on tärkeää, että työnhakijaa kannustetaan aktiivisuuteen. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa menettää työkykyisten ihmisten työpanosta.

Työtä ei ole kaikkialla tasapuolisesti tarjolla. Se on tosiasia. Mutta myös eri puolilta Etelä-Savoa kantautuu viestejä siitä, että työvoimasta on pulaa, eikä kaikkiin tehtäviin ole helppoa löytää tekijöitä.



Yrityksille on tärkeää löytää työhön sopiva, osaava henkilö. Aktiivimalli voi auttaa työntekijöiden löytämisessä, kun töitä haetaan aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Työnhakija voi kokeilla tuntumaa yrittämiseen, jos tuntuu yhtään luontevalta myydä omaa osaamistaan. 250 euron suuruinen työtilaus kolmessa kuukaudessa on hyvin mahdollinen. Erilaiset laskutuspalvelut helpottavat, jos byrokratia pelottaa.

Aktiivimalli yksin ei poista kaikkia järjestelmämme kannustinongelmia. Työttömyysasteen nostamiseksi myös sosiaaliturvaa on uudistettava suuntaan, jossa työllisyys ja työttömyys eivät ole mustavalkoisia joko tai-tiloja. Todellisuudessa ihmisten työurat ja työmarkkinat muuttuvat suuntaan, jossa työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen nykyistä joustavammin on oltava mahdollista.

Työttömyys- tai sosiaaliturva ei saa sulkea työllistymisen mahdollisuuksia pois, päinvastoin. Tukijärjestelmän on oltava joustava ja sen on kannustettava työntekoon kaikissa mahdollisissa tilanteissa.



Nina Rasola

puheenjohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät