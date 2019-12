Mielipide: Mikkeli keskittää kaiken pelkästään keskustaan

Ristiinan lukion lopettaminen kuvaa sitä hyvin. Kansa oli vastaan. Vastustajat nujerrettiin.

Valtuuston rivit kuitenkin rakoilivat. Aika näyttää, mihin kaikki vielä johtaa.

Suomenniemeltä Essote ei voi enää mitään nipistää.

Hyvältä ei näytä, varsinkaan Suomenniemen kohdalla. Lukiolaisten koulumatka piteni kohtuuttomasti.

Nuorison lisäksi rangaistaan vanhempia, kun kaikki terveyspalvelut viedään Suomenniemeltä pois.

Lehden mukaan Essote nipisti 18 tehtävää, että voitiin perustaa 12 uutta kenttäjohtajaa. Suomenniemeltä iso koura nipisti laboratorion palvelut pois.

Onkohan kukaan laskenut, mitä tulee taksi maksamaan Suomenniemen ja Ristiinaan välillä edestakaisin, kun asiakkaita kyyditään labraan ja lääkäriin? Eipä sillä väliä, Kela sen maksaa eikä Essote.

Suomenniemeltä Essote ei voi enää mitään nipistää. Eikö paremminkin pitäisi kehittää Suomenniemeä, jotta tänne saataisiin nuoria perheitä. Suomenniemi, nimi jo velvoittaa.

Miksi kaikki toiminta pitää ahtaa keskustaan? Ihmettelen, miksi kallis Mielentalo pitää rakentaa kaupungin keskustaan. Moision sairaala ympäristöineen on ehdottomasti oikea rauhallinen paikka sen hoidettaville.

Miten potilaiden tärkeät luonnossa liikkumiset hoidetaan jatkossa? Päättäjät eivät siitä välitä.

Hannu Räsänen kirjoitti hyvän, totuudenmukaisen kirjoituksen. ”Arvot alennusmyynnissä tämän päivän Mikkelissä”.

Sitä se on. Kaupungin ympärille on muodostumassa kupla jota on vaikea rikkoa.

Kalevi Arnell

Suomenniemi, Mikkeli