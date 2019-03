Lukijalta: Mikkelin nostamiseen tarvitaan keskinäistä luottamusta, ei poliittisia pelejä ja pelottelua

“Nykyajan pyrkimysten päämäärä on mahdollisimman laajojen kansankerrosten henkinen ja taloudellinen kohottaminen ja saattaminen osallisiksi hyvinvointiin ja nykyaikaiseen sivistyselämään.”

Näin sanoi J.K. Paasikivi vuonna 1929. Sama päämäärä on edelleen keskeinen osa kokoomuslaista sivistysajattelua.

Kokoomuslaisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtana ovat seuraavat arvot: sivistys, suvaitsevaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, välittäminen, vastuullisuus ja kannustavuus.

Yhtenä tärkeimpänä arvona ja päätöksenteon lähtökohtana pidän mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Jokaisella tulee olla perhetaustastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa, löytää vahvuutensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

Kokoomus on uudistava puolue. Kokoomus on uudistajien puolue.

Kokoomus ei ole minkään yksittäisen ihmisryhmän etujärjestö. Me emme ole ketään mikkeliläistä vastaan, jotta voisimme olla jonkun toisen mikkeliläisen puolesta.

Kokoomuslaisen aatteen kivijalkana on käyttää arvojamme koko yhteiskunnan kehittämiseen niin, että jokainen voi kokea tämän maan omakseen.

Tuntuu, että nykyhetkessä moni poliittinen taho rakentaa toimintamalliaan viholliskuvan ja vastakkainasettelun varaan.

“Me olemme hyviä, mutta katsokaa, miten pahoja nuo toiset tuolla ovat. Jos te luotatte noihin toisiin mikkeliläisiin luottamushenkilöihin, niin silloin piru meidät perii. Tuo toinen porukka Mikkelin kaupunginvaltuutetuista on pahoja, koska heillä on erilaiset arvot.”

Me kokoomuslaiset emme hae oikeutustamme sillä, että osa suomalaisista on pahoja, koska he uskovat erilaisiin arvoihin.

Minua häiritsee eräs asia viikko viikolta ja päivä päivältä yhä enemmän. Politiikan pelaaminen koetaan tärkeämmäksi kuin yhdistävien asioiden etsiminen.

Lähtökohtainen vastakkainasettelu, kuten pessimistisyys, nippelinaljailu ja nokkela ilkeily, koetaan viisaudeksi.

Katse on suunnattava eteenpäin. Energiamme on keskitettävä meitä yhdistävien asioiden etsimiseen ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

Meidän on todettava haasteemme tosiasioiden pohjalta. On kyettävä yhdessä rakentamaan toivoa ja luottamusta.

Avoin, rohkea ja positiivinen tapa lähestyä myös vaikeita asioita herättää luottamusta.

Kun me mikkeliläiset luotamme toisiimme, silloin me myös annamme arvoa toisillemme.

Olli Marjalaakso

konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja (kok.)

Mikkeli