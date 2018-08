Puheenvuoro: Suomalainen nautakarja ei ole lantapommi

Kotieläintalouden eri muodot ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja siksi on syytä tietää tarkemmin, miten eri kotieläintalouden muotojen, naudat, sika ja siipikarja, ravinnekierrot toimivat ja mikä niiden merkitys on Itämeren rehevöityksen kannalta.



Nautakarjatalous on merkittävä osa maataloutemme raha- ja ravinnevirtoja ja siksi tutkimusryhmämme on viimeisten 20 vuoden aikana tutkinut laajasti nautakarjatalouden ravinnekiertoa ja ympäristökuormitusta. Olemme analysoineet tuhansia maa-, kasvi-, vesi- ja lantanäytteitä.