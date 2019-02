Lukijalta: Nykyhallituksen kapitalistisen riistopolitiikan on loputtava

Nykyhallituksen aikana vallinneen kapitalistisen riistopolitiikan on loputtava.

Ihmisten hyvinvoinnin pitää mennä taloudellisen voiton tavoittelun edelle.

Koulutukseen tulee satsata paljon lisää. Julkisia palveluja tulee kehittää ja jatkuva yksityistäminen on lopetettava.

yöelämän muuttumisen takia osa-aikatyö, keikkatyö, ja kevytyrittäjyys lisääntyy. Sen takia sosiaaliturva on uudistettava ja kannatan siirtymistä vastikkeettomaan perustuloon.

Julkista liikennettä on lisättävä huomattavasti ympäri Suomea, jotta ihmiset pystyisivät oikeasti nojaamaan paremmin sen varaan muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.

Ennalta ehkäisevän työn resursseja on lisättävä, ettei kukaan joudu tippumaan elämässään kriittisillä hetkillä.

Mistä raha tähän kaikkeen? Vastaus on lyhyt: rikkailta.

Niiltä yli sata tuhatta euroa vuodessa tienaavilta ihmisiltä, joilla on varaa maksaa enemmän. He ovat yhtä lailla nauttineet tämän hyvinvointivaltion varoista, palveluista ja koulutuksesta. Luulisi, että heidänkin etunsa on, että köyhimpienkin ostovoima ja hyvinvointi paranisi.

Se, että tuloeroja saataisiin pienennettyä turvaisi Suomen pysymisen turvallisena hyvinvointivaltiona.

Jos rikkaat rikastuvat ja köyhät poljetaan kaiken maailman aktiivimalleilla ja karensseilla maahan, se voi pahimmillaan johtaa siihen, että Suomessakin joskus ollaan tilanteessa, jossa monissa maissa jo ollaan.

Siinä, että rikkaalla pitää olla muurit kodin ympärillä ja mafialle maksettuna suojelurahat, etteivät "alempiluokkaiset" tule ja ryöstä. Huumebisnes ja rikokset ovat kaduilla arkipäivää, eikä poliisi tai valtio mahda yhtään mitään.

Tällaista ei Suomessa tarvitse toivottavasti edes sen enempää miettiä. Kenenkään etu ei ole, että syrjäytyminen ja köyhyys lisääntyy.

Joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, ja nostamalla heikoimpia koko valtio vahvistuu.

Markus Åkerlund

eduskuntavaaliehdokas (vas.)

Pieksämäki