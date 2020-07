Mielipide: Mökkiläinen on jo monipaikka-asuja

Esko Kilpinen kirjoitti (LS 8.7.) ansiokkaasti monipaikka-asumisen kokeilun puolesta.

Hän totesi maakunnan strategioiden keskittyvän veteen, metsään ja ruokaan.

Vedet ovat puhtaita ja puhdistuneet ymmärryksen ja vaatimusten lisääntyessä.

Metsän monimuotoisuutta tulisi vaalia ja estää luonnon köyhtymistä.

Toistaiseksi emme ole pystyneet saavuttamaan kansainvälisiä tavoitteita lajikadon pysäyttämiseksi. Lajeja uhkaavat elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen.

Lähiruuan arvostus kasvaa ja kuluttajat odottavat luonnonmukaisia tuotteita enenevästi.

Maakunnan strategiset tavoitteet vaativat konkreettisia ohjelmia ja tavoitteita. Mökkiläiset ovat varmasti mielissään tavoitteellisesta toiminnasta ympäristön ja ruuan puolesta.

Tosiasiat voivat vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Verotulojen kertymä on tasaantunut ja osittain laskenut.

Etelä-Savon asukasluku on hienoisesti vähentynyt koko 2000-luvun. Ennuste koko maakuntaan vuoteen 2040 mennessä on vähennystä 18 prosenttiyksikköä, vaikutus maaseutuun on vieläkin voimakkaampaa.

Muutos näyttää olevan dramaattinen. Uusia keinoja maakunnan elinvoiman säilymiseksi on hyvä pohtia.

Monipaikka-asuminen on monille meistä mökkiläisistä tuttua.

Minä asun noin puolet vuodesta Mäntyharjussa. Osallistun kunnan verokertymään kiinteistöveron 1,15 prosenttiyksikön osuudella. Käytän ja maksan kunnan palveluista ja olen tyytyväinen tarjontaan.

Oletan kirjoittajan tavoitteena olevan kuntaveron tai mahdollisen maakuntaveron jakautuminen varsinaisen asuinkunnan ja vapaa-ajan asuinkunnan välillä. Muussa tapauksessa ehdotuksella ei taida olla pohjaa.

Ollaksemme täysivaltaisia kuntalaisia, eikä vain maksajia, haluamme osallistua myös päätöksentekoon. Se tulee ratkaista samassa yhteydessä.

Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että asiaa tulee edistää monien tahojen yhteisellä panostuksella. Ajatusten jalostaminen onnistuu hyvällä ja avoimella yhteistyöllä

Anita Kokkonen

Pyhäkoski, Mäntyharju