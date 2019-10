Mielipide: Suuri suomalainen kirjasto

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen kertoo, miten häntä onnisti, kun kodin lähellä sattui olemaan sivukirjasto. Se olikin lapsuuden tärkeimpiä paikkoja, ja hän luki kirjaston miltei kokonaan läpi. Kirjat jäivät osaksi elämää.

Todella monet muutkin merkkimiehemme muistelevat, miten valtava vaikutus kirjaston löytämisellä on ollut heidän elämäänsä. Se oli tavallaan ensi askel sivistyksen portailla.

Suomalaiset osaavat toki lukea. Lukeminen on kuitenkin muuttumassa. Päivän mittaan silmäillään monia viestejä, ohjeita, mainoksia. Pitempiäkin tekstejä lueskellaan sieltä täältä. Televisiosta katsellaan ulkomaisten sarjojen pelkistettyjä, vähäsanaisia suomennoksia. Nuoriso on jopa kehittänyt someviestintäänsä nopean, yksinkertaistetun kielen, joka kurvailee ohi kaikkien ”hyvän” suomenkielen sääntöjen.

Pelkkä tekninen lukutaito ei kuitenkaan nykymaailmassa riitä. Tarvitaan myös kykyä keskittyä, pohdiskella ja ymmärtää. Surullisena luin tämän syksyn matematiikan ylioppilaskokeesta. Osa kokelaista ei ymmärtänyt sanallisen tehtävän tarkoitusta ja vaatii nyt uutta tehtävää.

Lukemaan oppii lukemalla. Lukeminen on ajattelua. Sanavarasto kasvaa. Ymmärrys kasvaa. Keskittyminen kokonaiseen kirjaan antaa syvällisen kokemuksen. Ympäristö unohtuu, mielikuvitus saa ravintoa. Voimme matkustaa eri maihin ja maanosiin, eri aikakausiin ja eri kulttuureihin. Tapaamme monenlaisia ihmisiä, saamme vertaistukea. Opimme elämässä tärkeitä sosiaalisia taitoja. Tunne-elämä kehittyy, pystymme tuntemaan empatiaa.

Köyhinä aikoina 1800-luvun puolivälissä viisaat päättäjät alkoivat sivistysaatteen ja kansallisen heräämisen innoittamina perustaa kirjastoja. Ne oli tarkoitettu vähäosaiselle rahvaalle, mutta jo 1900-luvun alussa ne suunnattiin koko kansalle.

Köyhiä aikoja on riittänyt, mutta uskaliaasti kirjasto on levittäytynyt lähes kaikkialle Suomeen. On pidetty kiinni siitä, että kaikilla suomalaisilla on yhdenvertainen pääsy kirjastoon, varallisuuteen, ikään tai terveyteen katsomatta. Varsinkin taloudellisesti kireinä aikoina kirjastojen käyttäjämäärät ovat huomattavasti lisääntyneet. Kirjastoja on aiheellisesti arvostettu.

Ehkäpä tänäänkin tämän maan uudet erkkiliikaset viettävät iltapäiviään vaikkapa Suomenniemen kirjastossa ja astuvat tukevasti sivistyksen portaille.

Marja Ruohonen

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, eläkkeellä

Mikkeli