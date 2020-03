Mielipide: Ilmastonmuutos, lyhyt oppimäärä

Meillä on kaksi ongelmaa: toinen puoli maapalloa kuluttaa liikaa ja toinen puoli lisääntyy liikaa. Globaalisti jotain merkitystä on vain politiikalla, joka pyrkii tätä kehitystä hillitsemään. Köyhiin maihin on investoitava asioissa, joiden kautta väestönkasvu pysähtyy eikä lapsia siitetä peltotyöläisiksi, eri uskontokuntien tykin-ruoaksi tai uusorjuuteen vieraisiin maihin.

Knowhowta on siis vietävä kasvatukseen, terveydenhuoltoon, vesihuoltoon ja maa- ja metsätalouteen. Asekauppa näihin maihin on lopetettava kokonaan.

Suomen 0,5 prosentin osuus tässä työssä auttaa vain esimerkin kautta. Ei auta, että kinataan, mihin jätteeseen mikäkin rompe kuuluu tai millä mömmöllä kauppaan ajetaan. Ei auta vaikka Phuketiin lennettäisiin lietelannalla tai Lapin moottoroiduille rinteille 250 HV hybridillä.

Eikä auta päästöanekauppakaan. Sehän on kuin lypsäisi sairasta lehmää.

On määriteltävä kerskakulutus ja tehtävä siitä niin kallista, että siitä saatavilla tuloilla voidaan korjata sen aiheuttamat vahingot. Teknisistä vempeleistä on tehtävä kestäviä ja korjauskelpoisia, niin ettei kahden vuoden sykleissä aina tarvitse kuluttajalle myydä uusi entistä tehokkaampi ja "vihreämpi" sukupolvi näitä laitteita.

On kysyttävä, miksi joidenkin ihmisten täytyy joka vuosi lentää vähintään maapallon ympäri, kun kuitenkin ränistään siitä, jos tavallinen tallaaja samoilla päästöillä tekee vuoden parin työmatkat, jotka kuitenkin on tehtävä, kun poliitikot ovat rakentamassa koko yhteiskuntaa pyörien päälle.

Urheilulla olkoon päästövähennyksissä oma osuutensa. Formula- ja rallisirkuksen rahtaaminen ympäri maailmaa on lopetettava, samoin ne liigat, joissa enemmän aikaa pyöritään ilmassa kuin kentällä. On opittava urheilemaan olosuhteissa, jotka luonto suo, eikä niin että toista osaa maasta sulatetaan ja toista jäädytetään kaiken aikaa.

Lopuksi ruoasta, josta on tehty syntipukki. Maidon juonti ja lihan ja leivän syönti eivät ole ilmastonmuutosta aiheuttaneet eikä saunominen sitäkään vähää, niiden ansiostahan täällä on hengissä pysytty.

Ilmaston muutoksen ovat aiheuttaneet säätelemättömät teolliset prosessit ja kaupalliset rakenteet kuten ruoan kuljetus maailman ääristä, jotka aina ovat livahtaneet käyttöön niin, että päättäjät huomaavat ne vasta kun huonot on jo housuissa. Niin tuli atomivoima aikoinaan ja niin tuli Talvivaara, eikä vieläkään tiedetä, mihin jätteet lopulta joutuvat.

Outoa on, että osa päättäjistä aina vain hehkuttaa jatkuvaa kulutuksen kasvua, hyvin tietäen, ettei se ole matemaattisestikaan mahdollista. Onneksi näkyy pieniä merkkejä siitä, että ihmisten, tavaroiden, virusten ja tolkuttoman väkivallan vapaa liikkuvuus on tulossa tiensä päähän.

Kauko Aalto

Mikkeli