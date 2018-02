Lukijalta: Missä on tasa-arvo? – Kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin riittä aina rahaa

Entiset kansanedustajat nostavat vuositolkulla sopeutumiseläkettä alle eläkeikäisinä ihmisinä. Tässä kohdassa valtion rahat eivät lopu. Mutta kun sairaala-apulainen pyytää jotain pientä, tai eläkeläisten eläkeindeksiä pitäisi tarkistella, ruikutetaan että valtio on velkaantunut kriisirajalle, ei ole varaa.

Rakennusmestarina tiedän tapauksia, joissa työtön kirvesmies käy tekemässä kesämökin laiturin tai hän on ollut satunnaisesti omakotitalotyömaalla keikalla. Käryn käytyä oikeuteen on päädytty, ja tuomioita on tullut.

Miten päättäjinä näette kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutuneen näissä esimerkkitapauksissa? Miten kuvittelette kansalaisten arvostavan ja kunnioittavan omia päättäjiään?

Sitten te päivittelette vaaliaktiivisuuden huonoutta ja poliittisia lakkoja sekä mielenilmaisuja. Tuomitsette kansalaiset edesvastuuttomina.



Matti Paajanen

rakennusmestari, eläkeläinen

Mikkeli