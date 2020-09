Mielipide: Xamkin rooli Mikkelin kehittämisessä entistä vahvemmaksi

Savonlinnassa soteratkaisusta käyty keskustelu, johon liittyy mahdollinen maakunnan vaihtuminen, on nostanut esille ammattikorkeakoulun merkityksen alueen elinvoimalle aivan uudella tavalla. Myös Mikkelissä, jossa sijaitsee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin suurin kampus, olisi syytä syventyä pohtimaan syvällisemmin ammattikorkeakoulun merkitystä.

Pelkästään tämän vuoden aikana Mikkelin kampukselle on palkattu töihin neljäkymmentä uutta asiantuntijaa. Vuoden loppuun mennessä uusien työpaikkojen määrä nousee yli viidenkymmenen. Kampuksella on kokopäiväistä henkilökuntaa tällä hetkellä lähes neljäsataa.

Käynnissä olevien tutkimushankkeiden yhteisarvo Xamkissa on yli 70 miljoonaa euroa, josta lähes puolet toteutetaan Mikkelissä. Alueellinen EU-raha on ammattikorkeakoulun kautta vivuttanut lisää toisen mokoman euroja tutkimukseen ja kehitystyöhön muista rahoituslähteitä, kuten Suomen Akatemia, Business Finland ja Horizon-ohjelma.

Xamk on Mikkelissä myös merkittävä investoija. Ammattikorkeakoulun omin voimin ja osittain EU-rahoitusta hyödyntäen on viime vuosina tehty miljoonaluokan investointeja koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Hyvinvointialan Active Life Lab on esimerkki siitä, mitä hyvät puitteet ja osaava henkilöstö saavat aikaan. Parasta aikaa on kampukselle rakenteilla uusi materiaalien kuvantamisen tutkimukseen soveltuva laboratorio. Miljoonan euron investointi sekin.

Kampuksella on avoimia tutkimusympäristöjä moneen lähtöön. Painotan sitä, että ne ovat myös alueella jo toimivien ja toivottavasti myös alueelle syntyvien uusien yritysten tuotekehityksen hyödynnettävissä.

Tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2021–2024, josta on jo aikaisemmin uutisoitu (LS 17.8.), tuo Mikkelin yli 400 uutta korkeakouluopiskelijaa. Muuttotappion vaivaamassa maakunnassa tällä on suuri merkitys.

Ammattikorkeakoulun toiminnalla on sekä välittömiä että välillisiä positiivisia kerrannaisvaikutuksia aluetaloudelle. Korkeakoulu tuottaa osaavan työvoiman, tutkimuksen, investointien, työpaikkojen ja verotulojen ohella merkittävästi lisää kulutuskysyntää, joka näkyy esimerkiksi vuokramarkkinoilla ja erilaisten palveluiden kysyntänä.

Mikkelin kaupungin tulisi mielestäni edelleen tiivistää kanssakäymistä oman ammattikorkeakoulun kanssa ja saada siitä samalla vielä enemmän irti. Yksi esillä ollut ajatus on suunnata kaupungin kehittämishankkeiden toteuttamista kehitysyhtiöltä ammattikorkeakoululle.

Tämä tarkoittaisi merkittäviä säästöjä kaupungille hankkeitten omarahoituksissa samalla kun se toisi parhaimmillaan lisää miljoonia euroja Mikkelin kampuksen kehittämiseen ministeriöstä tulevana perusrahoituksena, jonka määrä kasvaa ulkopuolisen rahoituksen suhteessa.

Jyrki Koivikko

kouluneuvos, hallituksen puheenjohtaja (kok.), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy