Mielipide: Tuliko Urpolan koulun rakennusmateriaali yllätyksenä ?

Tuliko Urpolan koulun rakennusmateriaali yllätyksenä? Lukijalle tämä kyllä tuli, suorastaan puskasta. Se ei ollut kyllä yllätys, että puu- ja betonimiehet ovat nyt törmäyskurssilla.

Mikkelin kaupunginvaltuutettu Pekka Pöyry (kesk.) näyttää joutuneen napit vastakkain kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen (LS 12.2.) kanssa siitä, pitäisikö puumateriaali pitää edelleenkin mukana, kun Urpolan uuden koulun rakennustavasta päätetään.

Kiinteistöjohtaja tyrmää Pöyryn toteamalla, että puuvaihtoehto on jo selvitetty. Hyttinen toteaa löytyvän puuta parempia vaihtoehtoja.

Niin se on, että täällä Etelä Savossa, Suomen metsärikkaimmassa maakunnaassa metsää ei nähdä puilta. Muualla tämä on kyllä nähty, rakennettu puusta ja rakennetaan edelleenkin.

Lähes Mikkelin naapurissa valmistuu tulevana kesänä puurakenteinen 1 350 oppilaan koulu. Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla valmistui peräti hirsirakenteinen koulukeskus muutamia vuosia sitten. Koulua on käynyt ihastelemassa lähes 5 000 puurakentamisesta kiinnostunutta vierasta.

Kuhmon kaupunkiin on valmistumassa kokonainen puurakenteinen koulukeskus. Joensuun kupeessa Heinävaaralla on jo muutaman vuoden toiminut puurakenteinen 300 oppilaan koulu. Tällä hetkellä on ympäristöministeriön selvitysten mukaan alkamassa tai jo aloitettu 10 uuden puukoulun rakennushankkeet.

Eikä tässä vielä kaikki. Joensuussa polkaistiin vajaassa kahdessa vuodessa pystyyn kaksi tähän mennessä Suomen korkeinta – 14 kerrosta – puista kerrostaloa.

Ympäristöministeriön mukaan parhaillaan on vireillä 63 puukerrostalohanketta ja hankkeiden määrä on kasvussa.

Nyt herää kysymys, onko kiire ainoa syy luopua Urpolan aluekoulun kohdalla puumateriaalivaihtoehdosta.

Aikaa on ja sitä on aina ollut, ja lisää on tulossa. Erittäin kummalliselta tuntuu veruke, että puurakentamisesta ei ole riittävästi kokemusta tällaisissa kohteissa.

Muualla Etelä Savon ympärillä kokemusta näyttää löytyvän, jopa naapureille jaettavaksi.

Kiinteistöjohtaja Hyttinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) esittivät myös muita puurakentamista sorkkivia näkökohtia, mutta niiden tarkemman pohtimisen jätän lukijoille, koska niistä voidaan olla mitä mieltä hyvänsä.

Betonirakennuksista homeineen ja sisäilmaongelmineen maksetaan edelleenkin miljoonaluokan lunnaita. Näin on käynyt purettavaksi tuomitun Urpolan koulunkin kohdalla.

Rohkeudella ja hyvällä ennakkosuunnittelulla metsävaroillaan rehentelevä maakunta olisi saanut parhaalle mahdolliselle näköalapaikalle Viitostien poskeen puusta luonnonmukaisesta materiaalista rakennetun, puhtaasta sisäilmasta viestivän koulun.

Pentti Jormanainen

Mikkeli