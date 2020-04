Mielipide: Digitaalisuus tuo osallisuutta

Yhdenvertaisuus tarkoittaa osallisuutta ja ihmisen monipuolisia toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Koronan takia ihmisten pitää nyt pysytellä kotonaan ja osallisuus on tällä hetkellä digitaalisuuden varassa. Kehittyneiden välineiden avulla yhteydenpito tuttaviin on helppoa ja videoyhteys mahdollistaa rupattelun ja vaikka kahvittelun yhdessä kaverin kanssa, vaikka kumpikin on omassa kodissaan. Sosiaalisessa mediassa keskustelu paikkaa hyvin kasvokkain kohtaamisia, eikä karanteeni tällöin tunnu niin ahdistavalta.

Helppoa tämä on niille, jotka sen osaavat ja joilla on välineet. Vaikka Suomi on digitalisoitunut kovaa vauhtia, on meillä noin puoli miljoonaa ihmistä, joilla ei ole lainkaan digivälineitä. Jos ei osaa, halua, pysty tai uskalla käyttää digilaitteita, jää monen palvelun ulkopuolelle.

Digisyrjäytymisen taustalla on monia tekijöitä. Kyseessä voi olla kyvyttömyys käyttää laitteita, terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät fyysiset ja psyykkiset tekijät, heikot taloudelliset voimavarat tietoteknisten laitteiden tai älypuhelimen hankkimiseen taikka internetyhteyden puuttuminen. Osa ei koe tarvitsevansa tai ei halua opetella käyttämään uutta tekniikkaa. Toiset puolestaan haluaisivat, mutta eivät osaa käyttää älypuhelimia tai tietoteknisiä laitteita, koska ei ole oppinut niiden käyttöä työelämässä ollessaan tai ei ole saanut muuta tilaisuutta näiden taitojen hankkimiseen.

Digitalisaatio lisää mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muuhun toimintaan, kunhan kynnys laitteiden hankintaan, käyttöön ja uusien taitojen opetteluun ei muodostu liian korkeaksi. Yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin monipuolistuu, kiinnostuksen kohteista löytyy rajattomasti tietoa, ja viranomaisasiointikin onnistuu itselle sopivaan aikaan. Moni henkilö, joka jää muuten ilman kontakteja kanssaihmisiin, voi laajentaa elinpiiriään merkittävästi digitalisaation myötä. Tämä vaikuttaa merkittävästi ihmisen kokemukseen siitä, kuuluuko hän joukkoon.

Kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja monet muut tahot ovat jo useita vuosia tukeneet ihmisiä tarvittavan digiosaamisen hankkimisessa. Vauhti on kuitenkin ollut liian hidas ja nyt olemme tilanteessa, jossa osa ihmisistä on hyvin yksinäisinä kotonaan. He eivät pääse korona-karanteenissa sähköisesti yhteyteen toisten kanssa samoin kuin muut.

Akuutin tilanteen ollessa päällä, emme voi nyt tehdä ihmeitä asialle. Toivon, että ihmisille kuitenkin syttyisi halu opiskella älypuhelinten ja tietokoneiden sekä sähköpostin käyttöä ja heti korona-tilanteen korjaannuttua ja päästessämme vapauteen ryhdymme yhdessä kaventamaan digitaalista kuilua.

Toivon myös, että EU-hankerahoituksia voisi käyttää laitteiden ostamiseksi niille, joilla on heikot taloudelliset voimavarat hankkia tietoteknisiä laitteita, sekä käyttökoulutuksen antamiseen.

Satu Taavitsainen

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli