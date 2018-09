Lukijalta: Tarvitsemme yhteisen, yhtenäisen Etelä-Savon

Yhtä lailla huolestuttavaa kirjoituksessa oli Paajasen kokemus siitä, ettei hän kollegoineen ole tullut asiassa kuulluksi, kuin Paajasen oman ilmaisun ikävä sävy, joka kohdistui henkilöihin ja tiettyihin ammattiryhmiin. Tällaisin keinoin ei yhtenäistä maakuntaa rakenneta.

Rantasalmella mietittiin viime vuonna kunnalle uutta slogania, ja asiaan kysyttiin ehdotuksia muun muassa koululaisilta.

Viitosluokkalaisten ehdotusten joukosta löytyi osuva tunnuslause: Rantasalmi -- Pieni kylä, suuri sydän.

Tuo lause kuvastaa juuri sitä, mikä olisi muistettava jokaisessa pienessä kunnassa: ihmisiä on vähän ja huoltosuhde on heikko. Siksi kaikenlainen yhteistyö toistemme tukemiseksi nousee korkeaan arvoon.

Sama pätee valtakunnallisin silmin katsottuna koko Etelä-Savoon: pieni maakunta ei pärjää, jos sen osaset eivät vedä yhtä köyttä tai istu saman pöydän ääreen. Essoten ja Sosterin välinen kiista on tästä vain yksi, valitettavan oivallinen esimerkki.

Tutkimusten mukaan suomalaiset kokevat tällä hetkellä vahvasti, että emme ole enää kaikki samassa veneessä.

Professori Juho Saaren mukaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttaa ensinnä luottamus julkiseen valtaan ja toisiin ihmisiin.

Etelä-Savossa tämä tarkoittaa luottamusta esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja maakunnan päättäjiin sekä naapuripitäjien väliseen yhteistyöhön. Kun eteläsavolaiset kannattelevat toisiaan ja uskaltavat turvata toisiinsa jaetun hyvän nimissä, voimme tuntea kuuluvamme yhteen ja samaan maakuntaan.

Toinen yhteenkuuluvuuden tekijä Juho Saaren mukaan on pärjäämisen kokemus. Jotta tuntisimme olevamme samassa eteläsavolaisessa veneessä, meidän on voitava kokea, että täällä pärjää ja että palvelut ovat siinä määrin kunnossa, että täällä asuminen on oma valinta.

Pärjäämisen kokemuksen vahvistamisen on oltava kaikkien yhteisistä asioista päättävien ensisijainen tavoite.

Etelä-Savon kaupungeilla ja pienemmillä pitäjillä on monisatavuotiset historiat. Ne ovat saaneet alkunsa useamman ihmisen yhteisestä halusta asettua näille seuduille rakentamaan elämää ja toimivaa yhteisöä. Yhteistyön kautta on mahdollista pitää upea maakuntamme kokonaisuutenaan elossa ja elinvoimaisena.

Kuten filosofi, hyvän elämän tutkija Frank Martela on todennut, oma hyvinvointimme on pitkälti riippuvainen siitä, kuinka hyvin muut meidän ympärillämme voivat. Siksi on keskityttävä oman itsensä lisäksi myös lähiympäristön hyvinvoinnin parantamiseen.

On sekä Mikkelin seudun että Savonlinnan seudun kiistaton etu istua samaan veneeseen ja soutaa samaan, yhdessä valittuun suuntaan sen sijaan että asettuisimme vierekkäisiin, kilpaileviin veneisiin.

Siitä olemme Paajasen kanssa ehdottoman samaa mieltä, että negatiivisella lehtiin huutelulla ei asioita edistetä.

Luotetaan toisiimme ja toimitaan toistemme luottamuksen arvoisesti. Pärjäämisen kokemus vahvistuu, kun tunnemme, että emme pyristele muuttuvassa maailmassa yksin vaan yhdessä.

Petri Pekonen

Maanviljelijä, Mikkelin kaupunginhallituksen jäsen

Juho Tiainen

Maanviljelijä, Rantasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja