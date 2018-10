Lukijalta: Mikkelin kaupunki tekee arvovalinnan sen suhteen, mihin suuntaan Vanhan Sotkun toimintaa kehitetään

Kaupunki osoitti vuosi sitten kansalaisopiston teatteriopetukselle tilat Vanhalta Sotkulta. Se on nyt järjestetty ja varustettu, laajamittainen toiminta aloitettu ja tilan edelleen kehittäminen voisi jatkua.

Mikkelin harrastajateatterilaisten yhteisjärjestö Hattu ry sekä useat muut alan yhdistykset ovat ilmaisseet valmiutensa osallistua talon kehittämiseen ja kulttuurikeskushengen puhaltamiseen.

Yhteistoiminnan valmistelu on sujunut hyvässä kumppanuushengessä. Talon käyttöaste on opetuksen ja muiden säännöllisten käyttäjien myötä kasvanut.

On harrastuksia, jotka eivät teatterisaliksi varustetussa tilassa suju.

Eläkeläisjärjestöjä on hiertänyt, ettei päivätansseja pysty siellä järjestämään. Järjestöt ovat torjuneet muut vaihtoehdot ja ajavat Sotkun palauttamista tanssien pitopaikaksi.

Eläkeläisjärjestöt ovat epäilemättä päivätanssien asiantuntijoita. Teatteriopetuksen ja esitysten asiantuntemus on opetuksen järjestäjillä ja harrastajilla. Se ei ole mielipideasia tai kabinettipolitikoinnilla ratkaistavissa.

Ei ole realistista, että perusopetus ja vapaa harjoittelu tapahtuisi riisutussa kaikuvassa salissa mutta esitykset vietäisiin johonkin auditorioon, joka ei sovellu siihen käyttöön.

Näyttämömatot, verhot, lavasteet, kalusteet ja puvut ja usein valotkin pitäisi roudata sinne ja takaisin. Se on paitsi työlästä myös kallista. Siihen verrattuna kahvikuppien tiskaaminen tai pahvimukien käyttäminen kerran viikossa tanssisalissa on huomattavasti pienempi järjestelykysymys.

Kukin esitys pitää harjoitella siellä, missä se esitetään. Ei ole paikkaa, jossa 150—200 vuotuista esitys- ja harjoituspäivää voitaisiin järjestää.

Nyt, kun pysyvä teatterisali on vihdoin rakennettu, sen osittainenkin purkaminen olisi hölmöläisten hommaa. Uusien asianmukaisten tilojen etsiminen ja varustaminen olisi aloitettava taas alusta alkaen uudelleen. Sellaisia tiloja ei kaupungista ihan heti edes löydy. Avoimia tanssisaleja vielä on, vaikka valikoima on rajallinen.

Mikkeli on harrastajateatterin voimanpesä. Arviolta viitisensataa kaupunkilaista pitää itseään harrastajateatterilaisina. Vuosittain tuotetaan lähemmäs parikymmentä huolella harjoiteltua ja valmisteltua esitystä ja kesäteatteriesitykset päälle.

Kaupunki päättää omista toiminnoistaan ja kansalaisjärjestöille osoitetuista palveluista. Sotkun tapauksessakaan en usko Juhani Penttisen (L-S 5.10.) tulkintaa järjestöjen ”poispotkimisesta”, päättäjien harhaanjohtamisesta ja lautakuntien päätöksiä vastaan toimimisesta.

Valinnoista ja uudelleenjärjestelyistä on kysymys. Se, alkaako kaupungin luottamushenkilöorganisaatio muutaman kansalaisjärjestön vaatimuksesta purkaa aiempia päätöksiään, on kaupungin asia.

Sekä järkevän toiminnan että kustannusten kannalta olisi viisaampaa hyväksyä sekä eläkeläistansseille että teatteriharrastukselle tilat, jotka mahdollisimman hyvin täyttävät kunkin toiminnan vaatimukset ja toiveet.

Väkisin toinen toisensa jalkoihin sullominen tuottaa vain sutta ja sekundaa. Kulttuurielämälle ja hyvinvointia tukeville harrastuksille se myös olisi tappio.

Leena Luostarinen

Mikkelin seudun harrastajateatterin tukiyhdistys Hattu ry:n puheenjohtaja