Lukijalta: Mikkelin kaupunkisuunnittelijoiden kannattaisi katsoa tilastoista, missä nuoret lapsiperheet asuvat ja tukea näitä alueita

Tarvittaisiin lisää varsinkin lapsiperheitä, mutta Tilastokeskuksen mukaan, pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta, lapsiperheistä vain alle viidesosa suosii kerrostaloja, joissa onkin enimmäkseen 1—2 hengen talouksia.

Satamalahden ympärille on kuitenkin suunnitteilla satakunta kerrostaloa jopa 5 000 asukkaalle, Graanin rantaan 17 kerrostaloa, joista aluksi vain kaksi 47 asunnolla, Siilotontille tulee lisäksi 14- ja 7-kerroksiset asuintalot.

Netti-ilmoitusten mukaan Mikkelissä on tarjolla vuokrattavia asuntoja kolmatta sataa, myynnissä noin 700. Ollaanko Mikkeliin tekemässä kuplahallin lisäksi kerrostalokuplaa?

Lapsiperheet suosivat omakotitaloja, mistä todistaa Karikon kaupunginosa, joka käsittää muun muassa Rantakylän ja Orijärven rivitalo- ja omakotitaloasutukset.

Asukkaiden keski-ikä on 40 vuotta, asukasluku (4 815) on hieman reilun prosentin nousussa ja alueella on 1 195 0—17 -vuotiasta lasta. Se on 25 prosenttia asukkaista.

Alueella on koulut, ravintolat, ostoskeskukset, apteekki ja kaupunkiliikenteen bussit.

Toinen positiivisesti yllättävä alue on Otava, jonka Rantakylästä erottaa kymmenisen kilometriä pitkä metsätaival.

Otavassa on 1 880 asukasta keski-iältään 41 vuotta, 0—17 -vuotiaita lapsia 456 eli 24 prosenttia asukkaista vuoden 2017 tilastotietojen mukaan.

Otava on Mikkelin taajamista liki lapsirikkain. Paremmaksi pistää vain Ihastjärvi, jossa on 2 508 asukasta, keski-ikä 36 ja vastaavanikäisiä lapsia 26 prosentin osuus.

Vertailun vuoksi samat luvut samalta ajalta Mikkelin keskustasta. Siellä 9 592 asukkaan keski-ikä on 46 ja 0— 17 -vuotiaiden osuus on yhdeksän prosenttia.

Otavan lapsiperherikkauden tekee vielä yllättävämmäksi se, että taajaman palvelut ovat varsin rempallaan.

Neuvola- ja terveyspalveluja ei enää ole, posti- ja apteekkipalvelut ovat Lähipalvelukeskuksen varassa, jonka lopettamista samoin kuin koulun yhteydessä sijaitsevan kirjaston/nuorisotilan lopettamista väläytellään säästötoimena.

Bussiyhteydet Otavasta Mikkeliin ovat heikot ja niiden käyttö kalliimpaa kuin kantakaupunkialueella, joten tasavertaisuus ja palvelujen saavutettavuus eivät toteutuisi alkuunkaan, jos niiden perään olisi lähdettävä kaupunkiin.

Kuitenkin Otavassa viihdytään, edullisiin omakotitaloihin muutetaan jopa kaupungin kerrostaloista, koska täällä on ”kaikki lähellä, koulu, päiväkoti, kaupat, uimaranta ja kivat naapuritkin”, kuten yksi kaksilapsinen uusasukas selitti päätöstään.

Miksi kaupunkisuunnittelijat eivät säästösuunnitelmien sijaan ohjaa tukitoimiaan taajamiin?

Niissä, päinvastoin kuin kantakaupungissa, uusi elämä versoo ja lisääntyy.

Leena Pulfer

otavalainen

Mikkeli