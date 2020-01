Lukijalta: Maaseutu herättää intohimoja

Onko maaseutu ongelma, koska siellä halutaan asua ja kasvattaa lapsia, sinne halutaan postia, kelvolliset tiet, sähköä ja toimiva nettiyhteys?

Joku saattaa tarvita jopa poliisia tai ambulanssia. Suuri kauhistus kaiken keskittäjille on hiekkatien päässä oleva toimiva koulu.

Maaseudulla on myös joillekin ongelma nimeltään maatalous. Kiiltävälle paperille painetusta lifestyle -lehdestä saamme lukea, miten upea asia ruoka on.

Samassa lehdessä kompetenssirajoittunut kolumnisti tekee syväanalyysin maatalouden viheliäisyydestä. Varsinkin ”tehomaatalous” on kolumnistille kauhistus, vaikkei kolumnisti tiedä, mitä sillä tarkoittaa.

Ruoan pitää olla halpaa, terveellistä, eettistä, turvallista, ravitsevaa, jäljitettävää, ilman maataloustukea tuotettua ja tarjolla 24/7/365.

Ruoan on oltava sellaista, että minulla on puhdas omatunto sitä ostaessa, syödessä ja hukkaan heittäessä. Sellainen on todellista superfoodia.

Mutta maatalous, se on harmillinen juttu. Maatalous tuhoaa vesistöt, lämmittää ilmaston, rääkkää eläimet, vie verorahat, käyttää EU-budjetin eikä tuoksukaan aina miellytä.

Maaseutunuoret kävivät Helsingissä näyttämässä, miltä lehmä näyttää. Osa Y-sukupolven kansanedustajista närkästyi twitterissä. Lehmät eivät twitterissä ole, joten jatkoivat tärkeintä tehtäväänsä, märehtimistä. Jälkimmäisessä taisi olla enemmän järkeä.

Valistunut ihminen ymmärtää, että maaseutu ei ole ongelma. Valistunut ihminen tietää, että maaseudulla on ratkaisuja.

Maaseutu antaa meille puhtaan ravinnon ja energian, turvallisen ja viihtyisän asuinpaikan, mahdollisuuden virkistymiseen ja ylläpitää luontosuhdettamme. Maaseutu vapauttaa meidät fossiilitaloudesta.

Valistunut ihminen muistuttaa, että maaseutu tarjoaa konkreettisia eväitä henkiseen kasvuun. Ruokaa, puuta ja elämysten sekä inspiraation raaka-aineita.

Valistunut ihminen ihmettelee, miksi maaseutu on ongelma usein niille, jotka eivät elä maaseudulla. Ei elävä maaseutu ole keneltäkään pois.

Onneksi valtaosa ihmisistä on edelleen aivan täysijärkisiä. Kovimmin huutavat marginaaliset ainekset sijaitsevat Gaussin käyrän ääripäissä. He eivät toisiaan kuule, mahtavatko halutakaan kuulla.

Ääripäiden välissä olevan enemmistön on pidettävä pää kylmänä ja sydän lämpimänä.

Vain sillä tavoin voimme edesauttaa yhteiskunnallisen ymmärryksen ja ratkaisujen löytymistä, huutokilpailun sijaan.

Juuri saamamme tiedon mukaan maalle muuttamista suunnittelee noin 844 000 suomalaista. Tervetuloa!