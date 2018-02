Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Miksi puutut toisen pukeutumiseen tai muuhun ulkonäköön? Ajattele itseäsi tilanteessa, jossa olisit juuri ostanut uuden paidan. Tykkäät siitä erittäin paljon ja teit itsestäsi hyvännäköisen omasta mielestäsi. Siitähän tulee hyvä olo, eikö niin?

Mutta mieti sitä, että kun saavut kouluun, joku kysyy tai kommentoi asiaa heti, että ”hyi miksi pidät tuollaista paitaa” tai ”en tykkää siitä”. Tai näet, kun ihmiset tuijottavat ällöttävästi. Mikä fiilis sinulla on? Alkoiko sinua hävettää? Laskiko sinun itsetuntosi?

Koulussa painostetaan nuoria olemaan jotain, mitä he eivät ole. Sen pitäisi loppua. Siellä painostetaan sinut pukeutumaan niin kuin kaikki muut haluavat ja näyttämään niin sanotusti siedettävältä, mutta eiköhän kaikkien pitäisi kelvata ihmisille sellaisina kuin he ovat?

Jos joku tykkää jonkun uudesta paidasta ja sinä et, pitääkö siihen kommentoida? Mitä se sinua häiritsee? Miksi pitäsi vertailla, kuka on kauniimpi kuin toinen. Toki voi kehua, mutta miksi vertailla? Jos kaikki voisivat vain keskittyä omiin asioihinsa, kaikki olisivat varmaan onnellisempia.



Kia Davies

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D