Lukijalta: Pekka Auvinen käytti kirjoituksessaan virheellisiä lukuja

Maakuntaan tulee jo nyt enemmän rahaa eläkkeinä kuin Auvisen toivomat 70 miljoonaa euroa kuukaudessa. Viime vuonna maakunnan 55 254 eläkkeensaajalle maksettiin 0,846 miljardia euroa työeläkkeinä, mikä tekee yli 70 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Lisäksi Suomen kokonaiseläketurva tarkoittaa, että työeläketurvaa täydennetään Kelan maksamilla eläkkeillä yli 100 miljoonalla. Se nostaa kuukaudessa eläkkeinä Etelä-Savoon virtaavan rahamäärän lähelle täyttä miljardia, kuukausitasolla liki 80 miljoonaan euroon.

Etelä-Savon keskieläke (1 485 e/kk) jää jälkeen Auvisen mainitsemasta valtakunnallisesta tasosta (1 656 e/kk).

Eläkkeiden taso on maakunnassa kuitenkin kohentunut kirjoituksessa käytetystä vertailuvuodesta 2000, jolloin se oli 1 127 euroa kuukaudessa ja koko maassa 1 248 euroa, vuoden (2017 indeksitasossa.

Etelä-Savo on Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta. 42,6 prosenttia 16 vuotta täyttäneestä väestöstä on eläkkeellä, kun koko maassa luku on 32,6 prosenttia. Kuudessa kunnassa enemmän kuin joka toinen asukas on eläkkeensaaja.

Koska työssä olevat valtaosin rahoittavat eläkkeiden maksua, Etelä-Savoon virtaa merkittävästi eläkevaroja, joilla ylläpidetään seudun ostovoimaa ja kehitystä.

Kimmo Kontio

viestinnän asiantuntija

Eläketurvakeskus