Mielipide: Elinvoimatekijöitä ei pidä nakertaa – Ehdotan, että kaikki aluejohtokunnat jatkavat työtään

Mielipide

Korona-aika on muuttanut ihmisten käyttäytymistä ja arvoja. Kesälomalla ei matkustettu ulkomaille, vaan kesää vietettiin Suomessa, mökillä ja maalla. Nautittiin Suomen luonnosta ja sen antimista. Satoa korjattiin talteen ja pakastimet pullottavat.

Mökkikauppa on käynyt vilkkaana ja omakotitaloja on ostettu maalta. Moni haluaa lähemmäs luontoa, luonnonantimia ja ruokaa. Tiivis ja tiheä ei olekaan aina turvallista ja terveellistä, harva asutus voi olla vahvuus.

Mikkeli on laaja maaseutukaupunki ja sillä on tarjota hyviä asuinpaikkoja myös kaupunkikeskustan ulkopuolella maaseutuasumisen eduilla. Tällaisia hyvän asumisen paikkoja on muun muassa Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen entisten kuntakeskusten liepeillä.

Päivähoito-, koulu- kauppa-, terveys- ja muut palvelut ovat vielä saatavilla lähietäisyydellä, ja ympärillä on kalavedet ja marjamaat sekä lähiruokaa tuottavia viljelijöitä.

Mainitut kulmakunnat tarjoavat myös lähiyhteisön, jossa on mahdollista olla yhteisön merkityksellinen jäsen. Yhteisössä tiedetään, mikä on sen paras ja yhteisöä kehitetään ja rakennetaan yhdessä asukkaiden tarpeiden mukaan. Hyvin toimivassa yhteisössä pääsee myös vaikuttamaan.

Aluejohtokunnat ovat näiden yhteisöjen merkittävä lähidemokratian ilmentymä ja vaikuttamiskanava. Mikkelin aluejohtokunnat yhdessä asukkaiden kanssa ovat saaneet aikaan merkittäviä asioita pienellä toimintamäärärahalla ja suurella talkoopanoksella.

Onkin hämmästyttävää, että Mikkelin kaupungin virkamiehillä on aikomus romuttaa tämä hyvin toimiva, kustannustehokas järjestelmä. Ehdotan, että kaikki aluejohtokunnat jatkavat työtään ja niiden toimintaedellytyksiä parannetaan ja niitä kannustetaan kilvoittelemaan toinen toistaan parempiin suorituksiin elinympäristöjensä kehittämisessä.

Aluejohtokuntien alueet ovat kaikki erilaisia, ja niitä pitää kehittää niiden omista lähtökohdista käsin. Koko kaupungin aluetta koskevaa päätöksentekoa varten meillä on kaupunginvaltuusto.

Mikkeli kaipaa ja tarvitsee tuhansia uusia veronmaksajia. Niitä se voi saada, kun korona-ajan ahdistavana kokeneet ihmiset hakeutuvat arvojensa mukaiseen asuinympäristöön Mikkelin entisiin kuntakeskuksiin ja niiden liepeille.

Siksi on turvattava näiden alueiden lähidemokratia ja riittävät palvelut. Päivän sana ei ole keskittäminen, vaan hajauttaminen.

Pirjo Siiskonen

Mikkeli