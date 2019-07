Lukijalta: Mikkeli, mieluisa meille ja muille

Aikanaan käytettiin sanontaa Myhäilevä Mikkeli. Nyt ei tuota fraasia voi enää mainita, sillä niin riitaisaa on kaupungin hallinnon ja johdon imago.

Erityistä kaupungissamme on sen kaukaa oivallettu asemakaava. On selvästi kyseessä kaupunki eikä mikään kauppareitin varrelle siinnyt nauhataajama.

Kun muutin Helsingistä Mikkeliin 60-luvulla, maisema oli vielä puukaupunkimainen ja sellaisenaan viehättävä.

Aika on kuitenkin kulkenut eteenpäin ja monta hyvää suurtakin hanketta on saatu aikaan. Näin jokin vuosi sitten Mikkeli taisi saada jopa valtakunnallista suitsutusta, esimerkiksi toriparkki ja uudet kauppakeskukset antoivat kaupungille virtaa ja uutta ilmettä.

Näin kesällä kaupunkimme ympäristöineen tarjoaa loistavat olosuhteet niin vierailevalle kesäviettäjälle kuin kaupungin vakituisille asukkaille.

Taitaa olla niin, että alueemme on melkein täyteen rakennettu, joten voi olla vaikeaa rakentaa uutta asuntokantaa esimerkiksi toivottuja tänne muuttajia varten. Väestöstämme suuri osa on eläkeläisiä. Seikka, mikä ei tarkoita passiivista kansaa. Kyllä heillä on tarpeita ja varallisuutta pitää yllä kulutusta.

Kaikki tuntevat lähiseudun ympäristöt. Ajatellenpa esimerkiksi Anttolaa, Ristiinaa ja Otavaa sekä muita lyhyen automatkan päästä tavoitettavia kohteita. Monella on kesämökki kohtuullisen matkan päässä, vaikka sellaista ei välttämättä tarvitsekaan, jos huomaa pistäytyä aamuviileällä torikahvilassa ja päivällä vaikkapa lasten kanssa uimarannalla.

Koska täällä asuu melko paljon iäkkäämpää väkeä, kaupungin lyhyet etäisyydet tuovat palvelut monen ulottuville. Unohtaa ei kannata jatkuvasti kehitettyä hienoa keskussairaalaa. Taitaa olla tällä hetkellä niin mainio tilanne, että lääkäreitä pystytään rekrytoimaan riittävästi. Kanditkin tulevat mielellään päästessään kokeneiden lääkäreiden opastettaviksi. Sairaalan fasadi on upea ja varmaan uudistetut toimitilat ja välineet antavat työntekijöille intoa ja motivaatiota.

Koska meillä on hyvä ja viihtyisä kotikaupunki, voimme myös hyvillä mielin toivottaa tervetulleiksi matkailijat ja turistit. Etelän matkailukohteista voi ottaa opiksi sen, että omaa rauhaa ei kannata polkumyydä turismille.

Kannattaa kehittää palveluja, joista jää tuottoa kotiin, mutta ennen kaikkea on pidettävä huolta kaupunkilaisten parhaasta. Mehän tämän kustannamme.

Joka tapauksessa näin kauniin kesän aikana Mikkeli tarjoaa jokaiselle jotakin. Ei välttämättä kysytä lompakon paksuutta.

Aurinkoista kesää kaikille toivottaa ekäkevaari.

Martti Vatanen

Mikkeli