Mielipide: Meidän hyväosaisten on autettava niitä joilla ei mene yhtä hyvin

Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa enemmän huomioon perheet ja lapset, joilla ei ole esimerkiksi puhdasta vettä, kunnollisia vaatteita tai edes ruokaa.

Maailmassa on paljon perheitä ja lapsia, jotka eivät voi elää yhtä hyvin kuin me. Siksi meidän pitää auttaa apua tarvitsevia ihmisiä.

Jokaisella ihmisellä on ainakin jossain vaiheessa mahdollisuus auttaa ja pelastaa näitä ihmisiä.

On olemassa erilaisia järjestöjä, joihin voi lahjoittaa rahaa. Tätä kautta rahat menevät köyhiin perheisiin. Jos sinulla on mahdollisuus auttaa, miksi et tekisi niin?

Ajattele, jos sinulla ja perheelläsi ei olisi puhdasta vettä tai rahaa, jolla voit ostaa ruokaa ja vaatteita.

Asuisit huonossa talossa, joka ei ole turvallinen. Miltä sinusta tuntuisi, kun kukaan ei auta, vaikka tiedät, että muut pystyisivät siihen.

Itse olen nähnyt paljon ohjelmia, joissa kehotetaan ihmisiä auttamaan näitä ihmisiä. Olen itse lahjoittanut erään järjestön kautta. Mieti, pystyisitkö sinä tekemään samoin.

Olisi todella mukavaa, jos moni ihminen ottaisi tämän asian paremmin huomioon.

Vielä surullisempaa on se, että jotkut todella pienet lapset jäävät ilman vanhempiaan, koska he ovat joko menehtyneet tai jättäneet lapset yksin.

Toivon, että tämä otettaisiin oikeasti vakavasti.