Lukijalta:Pikkulapsipsykiatrinen työ vaarassa Etelä-Savossa

Etelä-Savossa lastenpsykiatrian yksikössä on jo vuosia tehty lastenpsykiatrian erikoisalaan kuuluvaa suppeaa osaamista vaativaa pikkulapsipsykiatrista työtä. Takana on kilometrejä tämän työn juurruttamisessa ja jalkauttamisessa sekä työryhmän sisällä että yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on ollut sekä toteuttaa vaativaa lastenpsykiatrista pikkulapsityötä että mahdollistaa häiriöiden ehkäisy ja hoito psykoterapeuttisella ja hoidollisella varhaisen vuorovaikutuksen työllä. Olemme uskoaksemme voineet olla avuksi monelle perheelle, ja asiakas- ja yhteistyöpalaute on ollut hyvää.

Mittava tutkimusnäyttö osoittaa, että raskaus- ja vauva-aikainen hyvinvointi ja vuorovaikutussuhteiden toimivuus suojaavat keskeisesti ihmisen elinikäistä mielenterveyt-

tä ja kykyä solmia läheisiä ihmissuhteita. Varhaisen vuorovaikutuksen hoidollisen ja psykoterapeuttisen työn tarkoituksena on estää kohtuaikaisen stressialtistuksen sekä vanhemman mielenterveys- ja vuorovaikutusongelmien tai vauvan erityisominaisuuksiin liittyvien tekijöiden haittavaikutukset vanhemmuuskokemukselle, vuorovaikutussuhteelle ja lapsen kehitykselle. Tämä työ vaatii erityisen osaamisen ja työolosuhteet. Neuvoloissa ja perustasolla voidaan toteuttaa vauvaperheen riskien tunnistamista ja perheen tukemista, sekä mahdollisesti lisäkouluttamalla myös lievien häiriöiden perhekeskeistä vuorovaikutushoitoa. Toisin kuin yleensä luullaan vuorovaikutushoitoa ei kuitenkaan voi toteuttaa yksittäinen työntekijä ilman lisäkoulutusta perustasolla.

Ihmeekseni tämä työ on nyt uhan alla Essotessa. Erityisen kummallista siitä tekee se, että jos lapsi sairastuu erityisosaamista vaativaan somaattiseen sairauteen, kukaan ei kiellä hoitoa. Sen sijaan lastenpsykiatrian kentässä erityisosaamista vaativaa hoitoa ollaan vähentämässä ja resursseja hajauttamassa pitkälti ajattelemalla, että joku muu voi tehdä tämän työn.



Kaisa Santala

Erikoislääkäri, psykoterapeutti

Puumala