Lukijalta: Anttolalaisten silmissä Mikkelin kaupunki on tärvellyt uskottavuutensa kouluasioiden hoitamisessa Viikonlopun Helsingin Sanomissa kerrottiin, että asuntojen hinnat ovat pudonneet Etelä-Savossa viimeisen vuoden aikana 5,3 prosentilla.

Kaksinapaisesta, riitelevästä maakunnasta häviää porukkaa Etelä-Suomeen linja-autollinen viikossa. Maakunnan tunnusluvut ovat samaa tasoa kuin Kainuussa ja Koillismaalla. Koulutuksen taso on maan alhaisin.

Kun esimerkiksi opetussuunnitelman mukaisia, sisäilmaongelmattomia ja toimivia kouluratkaisuja ei kyetä toteuttamaan, ajaudutaan tilanteeseen, jossa muun muassa anttolalaiset vanhemmat, jatkuvaan heikkoon tilanteeseen kyllästyneinä, lähtevät peräänkuuluttamaan lastensa oikeuksia tekemällä rikosilmoituksia koulutuksen järjestäjästä, virkamiehistä ja poliittisista päättäjistä.

Ei ihme, että nuoret lapsiperheet eivät ole kiinnostuneita muuttamaan alueelle. Puskaradio on toiminut eikä ole syytä valehdella.



Vanhan sanonnan mukaan se ei ole höhlä, joka höhläyttää, vaan se, jota höhläytetään. Tämä tie on kuljettu loppuun. Tilannetta pitkään seuranneena olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei kaikilla virkamiehillä ja poliittisilla päättäjillä ole kokonaiskuvaa ongelmasta. Anttolassa oli vara heittää miljoonakaupalla (rakentaminen, korjausyritykset, sairauspoissaolot ja purkaminen) veronmaksajien euroja kankkulan kaivoon.

Sivistyksen mitta on se, miten me huolehdimme lapsista ja vanhuksista.

Imagolla tarkoitetaan ulkopuolisen mielikuvaa asiasta. Kouluasioissa Mikkelin kaupunki on jo tämän tärvännyt. Identiteetti tarkoittaa oikeaa, todellista mielikuvaa. Lasten vanhemmat tietävät, ettei tämä ole enää pitkään aikaan ollut kunnossa. Profiili tarkoittaa haluttua mielikuvaa. Tämäkin on karkaamassa käsistä.



Lainatakseni arvostetun presidentin Urho Kekkosen tokaisua: Saatanan tunarit, tehkää jotakin!

Vinkiksi annan Lohjan kaupunginjohtajan Mika Sivulan seitsenkohtaisen listan, mitä he ovat oppineet keskeisistä koulurakennusten sisäilma- ja homeongelmista.

1. Ongelmat tulee tutkia kerralla hyvin.

2. Eri vaihtoehtoihin tulee varautua perusteellisesti, jotta voidaan toimia viipymättä.

3. Sisäilmaongelmat ovat koko kunnan ongelma: kaikkien on toimittava niiden ratkaisemiseksi. Ei vastuun ja kustannusten pallottelua.

4. Se mikä tehdään, on tehtävä kunnolla.

5. Tiedotuksessa tulee olla äärimmäisen avoin.

6. Koulujen ylläpidosta ei tule säästää. Ilmanvaihdon sammuttamisesta on luovuttu ja tehty riittävä ja oikea isännöinti-, huolto- ja siivousmitoitus.

7. Ongelmamateriaaleja on vältettävä. Muovimatto on toistaiseksi pannassa.



Kriittisin menestystekijä koulutuksen järjestäjän ja lapsiperheiden välillä on luottamus. Nyt sitä ei ole! Muutoksen Mikkelin kaupungissa tulee tapahtua suunnittelussa, päätöksenteossa, rakenteissa ja asenteissa, siis korvien välissä.



Pekka Jyrkinen

kolmen anttolalaisen koululaisen ukki

Anttola