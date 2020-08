Mielipide: Lähiruoka löytyy jo netistä – Sivuston olemassaolosta ei vain tiedetä

Länsi-Savossa (LS 2.8.) tuotiin esille lähiruoan markkinointiin liittyviä haasteita ja esitettiin ratkaisuja, joista osa on jo toteutettu, mutta tieto ei aina tavoita kaikkia toimijoita.

Artikkelissa lähiruoan löydettävyyteen esitetään ratkaisuksi muun muassa lähiruokaa esittelevää sivustoa. Tällainen on jo olemassa. Vuonna 2008 julkaistiin valtakunnallinen lähiruokaa markkinoiva yrityshakupalvelu Aitoja makuja. Aitojamakuja.fi-sivustoa ylläpitää valtakunnallinen ruoka-alan koordinaatiohanke tukenaan alueelliset toimijat.

Aitoja makuja -sivustolla on Etelä-Savosta 173 lähiruoan parissa toimivaa yritystä. Erilaisten hakutoimintojen avulla voi hakea vaikkapa tilamyyntiä harjoittavia yrityksiä, joita on tällä hetkellä 64. Kaikki alueen yritykset eivät toki ole listoilla, mutta niitä lisätään yritysten suostumuksella. Yrittäjille sivustolla esillä olo on maksuton.

Kuluttajalle sivusto on helppo, kun ei tarvitse miettiä, minkähän kunnan alueella itse on ja etsisikö tietoa kunnan omilta sivuilta, matkailusivuilta vai aivan jostain muusta. Ongelmana lienee tällä hetkellä se, ettei sivuston olemassa olosta tiedetä.

Aitoja makuja -sivusto ei toki ole pelastus eteläsavolaisen lähiruoan löydettävyyteen. Pelkkä nimi ja osoite eivät vielä riitä markkinointiin. Yrityksestä olisi hyvä olla tarjolla linkki joko kotisivulle tai some-kanavaan, koska kuluttaja etsii tietoa yhä enemmän sähköisillä välineillä.

Sähköisen markkinoinnin osaamiseen on tarjottu ratkaisuja monissa erilaisissa kehittämishankkeissa. Tärkeintä yrittäjän kannalta on miettiä, millaista tietoa asiakkaani etsivät ja mistä kanavasta. Monille riittää esimerkiksi Facebook-sivusto, jossa kerrotaan vaikkapa milloin mansikan itsepoiminta alkaa, ajo-ohjeet, poiminta-aika ja hinta.

Etelä-Savon ruokasektorilla on 2 700 yritystä, joista suurin osa on mikroyrityksiä. Yrittäjä on niin tuotanto-, henkilöstö- kuin markkinointivastaava. Jos oma aika ei riitä some-sisältöjen tekemiseen, kannattaa miettiä, kuka muu voisi vastata yrityksen some-tilien päivityksestä.

Etelä-Savon ruoka-alalle laaditaan parhaillaan kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2027. Yhtenä kehittämiskohteena on teknologian ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen koko ruokajärjestelmässä. Tämän myötä saadaan osaamista ja keinoja myös lähiruoan markkinointiin.

Taina Harmoinen

Toiminnanjohtaja, Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys Ekoneum ry; projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mikkeli