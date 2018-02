Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Moni nuori käyttää päihteitä, eivätkä hänen vanhempansa tiedä siitä mitään Todella monet vanhemmat luulevat, etteivät heidän lapsensa käytä mitään päihteitä, mutta olen itse huomannut, että se ei pidä paikkaansa.

Olen itse huomannut, etteivät vanhemmat huolehdi lapsistaan kovinkaan hyvin, sillä todella monet nuoret käyttävät salaa päihteitä. Kouluissakaan ei puututa kauheasti siihen, jos joku haisee tupakalle tai jollekin muulle päihteelle tai jos heillä on päihteitä mukana. Nuoret ovat myös todella myöhään kaupungilla. Eikö kukaan mieti, mitä hänen lapsensa tekee kaupungilla niin myöhään? Eivätkö vanhemmat välitä siitä?

Minua ainakin alkaa ällöttämään, jos joku haisee tupakalle tai jollekin muulle päihteelle. Olen sitä mieltä, että vanhempien pitäisi olla paljon tarkkaavaisempia lapsiensa perään. Kouluissakin voisi ottaa puheeksi tämän asian ja opettajat voisivat olla tarkempia.



Sara Syrjälahti

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D