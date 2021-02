Mielipide: Vatsa, huppu ja olkapäät - miksi niistä valitetaan koulussa?

Koulun ei pitäisi puuttua siihen, mitä vaatteita pidän ja miten niitä pidän.

Koulussa valitetaan hupuista ja siitä, miten niitä ei saisi pitää päässä sisällä, paidoista jotka saattavat olla vähän lyhyempiä ja vaikka vatsa vähän näkyä tai olkapäät tai rintakehää.

Koulussakin opetetaan, että ihmisten pitäisi olla omia itsejään, mutta kuitenkin opettajat rajoittavat sitä.

Sillä pukeutuminenkin on oman itsensä ilmaisua. Ja ihan oikeasti: kenen elämää se häiritsee, jos tytöllä on vähän lyhyempi paita tai jollakin on huppu päässä?

Jotkut perustelevat sillä, että jos vaikka tytöllä on paita, jossa näkyy vatsaa tai olkapäitä, se häiritsee poikien keskittymistä ja opiskelua.

Väitän, että jos pojilta kysyttäisiin sitä, vastaus olisi ei.

Ja sitten huppuasia. Siitä väitellään jatkuvasti, enkä ole varmaan ikinä saanut kunnon vastausta opettajilta, miksi on niin hirveä asia, jos joku pitää sisällä huppua.

Yleisin vastaus on, että kun koulun säännöissä sanotaan niin tai koska minä sanon nyt näin, niin myös tehdään näin.

Mutta mikä säännön pointti on? Olisi helpompaa, jos tämä sääntö vaihdettaisiin pois. Säästettäisiin kaikkien hermoja ja aikaa.

Ymmärrän, ettei kouluun missään bikineissä tarvitse tulla ja että jos joku teksti vaatteissa on rasistista, sellaiset on hyväkin kieltää.

Mutta ei kenenkään elämää pitäisi vaivata, jos minulla on vähän lyhyempi paita päällä!

Voitaisiinko tässäkin asiassa ottaa oppilaiden mielipide huomioon?

Julia Koskiniemi

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8C