Mielipide: Etelä-Savon Energiasta ei saa luopua mihinkään hintaan

Kaupungin energiaselvitysasian tultua julkisuuteen on keskusteluun tullut väitteitä, että energia-alan muutokset muka uhkaisivat ESE:n itsenäistä kannattavaa liiketoimintaa.

Näillä väitteillä ei ole todellisuuspohjaa.

Etelä-Savon Energia Oy, ESE, on 120 vuotta vanha, mikkeliläisten rahoilla rakennettu Mikkelin kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö.

Yhtiöllä on nykyaikainen kaukolämpöä ja sähköä tuottava pääasiassa ekologisella puupolttoaineella toimiva lämmitysvoimalaitos.

Yhtiöllä on tiivis ja hyväkuntoinen kaukolämpöverkko.

Yhtiöllä on tiivis hyväkuntoinen sähkönsiirtoverkko, jonka kaapelointiaste on 85 prosenttia ja on siten sääsuojattu.

Ylivoimaisen tehokkaalla omalla voimalaitoksen, sähköverkon ja kaukolämpöverkon yhdistelmällä ESE on alallaan maan tehokkaimpia yksiköitä, ellei jopa tehokkain.

Tiivis hyväkuntoinen sähköverkko mahdollistaa edullisemmat sähkönsiirtomaksut.

Alan suuret muutokset ovat jo toteutuneet, eikä näköpiirissä ole ESEn toimintaan vaikuttavia suuria muutoksia.

Sähkön siirto on lailla suojattu monopoliksi.

Maalämpö ei uhkaa ESEn kaukolämpötoimintaa, sillä ESEn kaukolämpöverkko sijaitsee pääosin kaupungin pohjavesialueella, eikä sinne maalämpöä voi rakentaa.

Huonosti tuottavaa sähkön kuluttajamyyntiä ESEllä ei ole.

Yhtiön sähkönsiirtoverkon kaapelointiaste on 85 prosenttia.

Aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden sähkö ei uhkaa ESEn toimintaa millään tavalla.

Suomessa ja Euroopassa sähkön kulutus edelleen kasvaa. Ilmastonmuutoksen takia hiilivoimalat joudutaan lähivuosina sulkemaan.

ESEn tuottamalle sähkölle ja kaukolämmölle on tulevaisuudessakin hyvä kysyntä.

ESE on tuottanut kaupungille vuosittain pysyvän pääomalainan korkoja sekä osinkoja ja muuta etua 4–5 miljoonaa euroa vuodessa.

Olen ollut ESEn palveluksessa yli 30 vuotta ja tunnen ESEn ja energia-alan hyvin.

Puheet nyt olevasta ESE:n hyvästä myyntiajasta ovat täyttä ymmärrystä vailla olevaa humpuukia sekä päättäjien harhaanjohtamista.

Energia-alan monopoliyhtiön hyvää myyntiaikaa ei ole olemassakaan, mutta hyvä ostoaika on aina.

Se tiedetään, että ESEn kaltaisia kaupunkien ”kruununjalokiviä” sijoittajat oikein vaanivat.

ESEstä ei kannata luopua mihinkään hintaan.

Energiayhtiökauppoja on kyllä muualla tehty mutta tulokset ovat olleet sähkön käyttäjille karmaisevia.

Jukka Pöyry

LVI-teknikko, kaupunginvaltuutettu (kd. sit.)

Mikkeli