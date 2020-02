Mielipide: Kyy on tärkeä eläin eikä sitä saa vainota

Kyyllä on huono maine, vaikka se on tärkeä eläin.

Moni luulee, että kyyt ja muut käärmeet haluavat vahingoittaa ihmisiä. Viime kesänä näin muutamia kyitä useita kertoja, eikä yksikään halunnut purra minua.

Metsämyyrät voivat kantaa myyräkuumetta. Kyyt saalistavat myyriä, ja pitävät niiden kantoja tasaisina.

Ilman saalistajia myyriä olisi enemmän, mikä tarkoittaisi enemmän myyräkuumetta.

Toki kyy ei ole ainoa saalistaja, mutta kaikkia saalistajia tarvitaan pitämään saaliseläinten kannat tasaisina.

Haluavatko kyyt purra meitä? Eivät halua, ne purevat jos niiden päälle astuu tai jos niitä ahdistelee.

Kyy antaa ennen puremaa useita varoituksia, kuten sihinä, yrittää näyttää isommalta ja menee asentoon, jossa on valmis iskemään.

Jos on typerä, eikä välitä varoituksista, kyy saattaa purra, mutta pureminen on aina varasuunnitelma. Myrkky on saalistusta varten.

Vaikka moni tulee purruksi Suomessa vuosittain, kyy ei ole tappanut ihmistä Suomessa pariin vuosikymmeneen.

Valitettavasti moni kyy tulee tapetuksi, ja jopa rauhoitettuja rantakäärmeitä ja kangaskäärmeitä tapetaan, koska ne sekoitetaan kyyhyn.

Pari vuotta sitten näin tahallisesti tapetun kyyn, ja se teki minut hyvin, hyvin surulliseksi. Viime vuonna näin kaksi rantakäärmettä, joiden päältä auto oli ajanut.

Kyyn voisi vain siirtää muutaman kilometrin päähän.

Pidän paljon käärmeistä. Ne näyttävät mahtavilta, ja niitä on niin paljon eri värisiä.

On kivaa katsoa, kun ne liikkuvat, joko hitaasti tai nopeasti. Katson joskus videoita, joissa käärmeet saalistavat.

Keväällä ja kesällä menin paljon ulos etsimään käärmeitä: ne ovat hyvä syy olla ulkona.

On paljon muitakin syitä, miksi pidän käärmeistä.