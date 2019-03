Lukijalta: Kukaan ei välty ilmastonmuutoksen vaikutuksilta

Puheissa aktiivinen metsänhoito on ollut kaiken a ja o. Jo alakoulussa opetetaan, miten tärkeää on säästää metsiä. Hakkuiden määrästä on mudostunut kiistakapula kautta maapallon.

Meillä nielupolitiikka on nousemassa tulevan hallituksen yhdeksi päätoimiaiheeksi. Puhutaan suurista rahasummista ja pelottavista päästöistä.

Vahinkoja on jo syntynyt ja on yhdestoista hetki tarttua jarrukahvaan. Vaikutukset ovat suuremmat kuin mitä puheissa usein on käsitelty. Kukaan tai mikään ei voi välttyä vahingollisilta seurauksilta.

Ilmaston lämpeneminen on pohjoisella pallonpuoliskolla muuta maapalloa nopeampaa. Se vaikuttaa koko ajan haitallisesti kasvillisuuteen ja alkuperäiseen eläimistöön.

Metsäraja on siirtynyt pohjoisemmaksi ja aikaisemmin etelämpänä eläneet kasvit ja eläimet valloittavat pohjoisesta tilaa, järkyttäen luonnon herkkää tasapainoa.

Esimerkiksi kettu on asettunut selkosille ja elääkseen tekee pahaa jälkeä piennisäkkäiden ja maassa pesivien lintujen joukossa. Ennen omissa oloissaan eläneet luojanluomat joutuvat muuttamaan maisemaa ja ennen pitkää edessä on Jäämeren ranta.

Keneltäkään ei ole voinut jäädä huomaamatta vuosittain heikentynyt vesistöjen tila. Niin kesällä kuin talvellakin. Järvien jääpeitteet ovat mitä sattuu, sohjoa ja vaarallisia liikkua.

Kuluva talvi on malliesimerkki. Ne, jotka ovat uskaltautuneet talvipyydyksille, ovat huomanneet muutoksia kalojenkin maailmassa. Lämpö lisää ravinnon määrää ja kasvattaa kalojen kokoa.

Liika lämpö käy kuitenkin ajan mittaan haitalliseksi. Kalat eivät ehdi sopeutua ja seuraukset ovat huolestuttavia. Kutu siirtyy ajallisesti ja tuloksena on epäonnistunut lopputulos.

Etelä Savossa saimaannorppa joutuu turvautumaan hyväsydämisten talkooapuun. Listan loppua ei näy, jos mainitsen jokaisen, jota ilmastonmuutos raapaisee.

On hyvä, että poliitikot pitävät yllä keskustelua. Uusilla kansanedustajilla on oiva tilaisuus käynnistää tuloksia tuottavaa toimintaa.

Juhani Saksa

Kangasniemi