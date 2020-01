Mielipide: Älylaite on ihmistä varten vai miten se oli?

Kuuntelin ja katselin verkosta videoidun puheen, jossa todettiin, että tekninen kehitys on edennyt jo niin pitkälle, että jopa oman hammasharjansa voi liittää verkkoon.

Ilmeisesti minkä tahansa sähköisen vempaimen voi jo nyt tai lähitulevaisuudessa liittää verkkoon.

Mitä hyötyä tästä on laitteen omistajalle? Sekö että sen voi etäkäynnistää olematta vielä itse fyysisesti siellä, missä laite on? Mitä hyötyä on hammasharjan liittämisestä verkkoon?

Mitä enemmän laitteitamme on verkossa, sitä helpommin meitä voidaan valvoa. Eikä pelkästään valvoa vaan kontrolloida ja ohjata tiettyyn suuntaan.

Täsmämainonta on lasten leikkiä tämän rinnalla. Haluammeko todellakin, että jokaisen liikkeellemme voi joku valvoa?

Eikö yksityisyytemme häviä kokonaan?

Eikö tämä tee meistä äärimmäisen haavoittuvia?

Ovatko Hollywood-elokuvien uhkakuvat siitä, että koneet ottavat vallan ja ryhtyvät tuhoamaan ihmiskuntaa sittenkään enää niin kaukaa haettuja?

Näyttää vahvasti, että ihmiskunta tekee itsestään tarpeettoman luodessaan täydellisen älylaitteiden verkoston, joka pystyy toimimaan täysin itsenäisesti ilman ihmisen ohjausta.

Mitä tapahtuu, kun verkkouskovaisten unelma täydellisestä tekoälystä toteutuu? Sitten kun tekoäly saavuttaa tietoisuuden ja toteaa ihmisen olevan uhka omalle olemassaololleen.

Olemme koko ajan pyrkimässä tähän suuntaan, koska olemme koneista niin lumoutuneita ettemme halua ajatella, mihin se kaikki voi lopulta johtaa.