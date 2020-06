Sano se: Säädetään lailla kaikki pakkaukset ja purkit likaisen harmaiksi

Onko se kaupungin rakenneuudistusta, että kansalaisopiston tunteja supistettasiin, nuorisotila lopetettaisiin? Siitäkö kaupunki lähtee nousuun? Ajatelkaa veronmaksajat tätäkin asiaa.

Eiks rakenteet ole ihan muuta?

Hienoa että meillä Mikkelissä on keskussairaala! Suuret kiitokset Leiko-osastolle hyvästä palvelusta!

Lipooman poisto selästä

Osuuskappa Suur Savo toimi upeasti, kun pelasti Mikkelipuiston. Nyt puiston toiminta on varmoilla pohjilla. Tästä on hyvä jatkaa puiston kehittämistä.

Kanta-asiakas

Miten voi niin persaukinen kaupunki kuin Mikkeli ruveta rakentamaan potkupallohallia ja 3,5 miljoonan liikenneympyrää ja pitää yllä lentokentän miehitystä? Tarpeettomia kaikki.

sk

Eräs naishenkilö tuli lähelleni ihmisjoukossa ja ”hökäisi” 40 cm päästä kohti naamaani, tahallaan! Esitin kohteliaasti, että pidettäisiinkö vähän etäisyyttä tuon koronan takia! Hän vain vähätteli asiaa!

Hyvää terveyttä toivoen

Fetsi näköjään poistetaan jugurttipurkin ukon päästä ja geisha-sana suklaapatukasta. Nämä sen kaiken lisäksi, mikä on syrjivää ja loukkaavaa ja konnamaista. Ehdotus: säädetään lailla kaikki pakkaukset ja purkit ja muut likaisen harmaiksi. Se tuskin loukkaisi herkkähipiäistäkään!

Salaviisas

Kuka pitää kasvien kunniasta huolta/puolta, ei niitä saa kutsua vieraslajiksi.

Tekstiviesti

Timo Soini ei hyväksynyt jäseneksi ketä tahansa. Nyt puolueessa on eri meininki ja Halla-aho saa hävetä, ei salin enemmistö. Kiitos JAA äänestäjille

Ei vihapuheille

Kun niin sinisilmäisesti ihastelette sähköautojen ns. ekologisuutta, niin pitäkääpä mielessä samalla, että sähköautojen akkuja varten louhitaan ankarasti harvinaisia mineraaleja ympäri maailmaa, kohta todennäköisesti myös puhtaalla Saimaallamme louskuttaa ulkomainen kaivos käynnissä.

Saimaasta uusi ”talvivaara”?

Olisko syytä panna työkiertoon ns.”pikkupomoja työpaikalta, huomaisivat ettei ole helppo tulla yks kaks ilman kunnon perehdytystä vieraalle työpaikalle! Ei mitään kiitollisuutta kun vielä jonkun saa töihin.

Tekstiviesti

On tehty selvitys: Suomi yksi huonoimpia metsien monimuotoisuuden säilyttäjiä. Sen kyllä näkeekin, kannotkin kaivetaan ylös. Käsittämätöntä tuhoa.

Eurot tilille, muusta viis

Että kaikkiin vesiliikuntavälineisiin äänimerkkilaitteet. Mahtaa nallipyssyt kokea renesanssin. Isompiin veneisiin tietysti jotkin papattivälineet.

Outoa

Osta siä Heikki Hämäläinen tuo Mikkelin kaupunki ni suahaa tuon tallous kuntoo.

Sielä tarvitaa ossoomista

Ruotsin raja pohjoisessa välittömästi kiinni ettei kuolemantauti (korona) leviä uudelleen Suomeen.

Mielipide

Paljon onnea Mikkelipuiston uusille omistajille! Se ja Kenkävero ovat vakipaikat retkillämme. Miksi Ely-keskus vaatii saataviaan? Onhan ravintola parempi kuin joku kioski. Vesijettejä ja karting-rataa ei tarvita. Meteli on paha ympäristöhaitta saasteineen.

Kangasniemeläinen

Nyt uimahallit auki, on ollut aikaa siivota ja henkilökunnan lomailla, maaliskuusta kiinni. Meille huonosti liikkuville vesiliikunta on tärkeä kun emme kykene metsässä kirmaamaan niin kivaa kun se olisi. Turhaa vinoilla ”kyllä järvessä vettä riittää”. Muualla uimahalleja on auki.

AK

Mummoloil vaa terviisii, et hyvin jaksetaa.

Tekstieviesti

Taloyhtiön nurmikot kuivia ja ruskeaksi palaneita. Huoltoyhtiö jyrää päältäajettavalla niin, että multa pöllyää. Onko hommassa järkeä?

Järjenkäyttö sallittu!

Mikkelin sataman tankkauspisteeltä 98E loppu sunnuntaina. Juttelin paikallisten kanssa, ei kuulemma ole ainutlaatuista. Onneksi sain apua ja tankkiin ainetta huoltoasemalta Lappeenrannan kotimatkaa varten. Laittakaahan tankkausasia kuntoon tai poistakaa julkinen tieto että Mikkelissä on veneiden tankkauspiste jos se toimii näin epävarmasti. Varakanisteri mukaan ainakin.

Venematkailija LPR

Miten olisi jos annetaan ihmisten tulla itse mansikat poimimaan, Mikkelissä aiemmin niin oli ja porukkaa pellot täys.

Miksi lopetettiin toimiva homma?

Kuka aloittaa ruohonleikkuun ennen kello seitsemää Rantakylässä?

SMS

Sydämellinen kiitos tukkirekan kuljettajalle, hiljainen vauhtisi mökkini kohdalla ei nostanut hiekkapölyä Juurikkalahden kylätiellä. Pihassani oli pitkänmatkalaisia läheisiäni, joita en ollut nähnyt koronan vuoksi kuukausiin. Itse olen vanha monisairas, olen ollut kuuukausia liikkumiskiellossa. Toivon, että muutkin tien käyttäjät ymmärtäisivät tilanteen.

Inhimillisyyttäkin löytyy