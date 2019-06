Lukijalta: Raamattu ei voi olla uskon kohde

Kiitos Eija Juumalle kirjoituksesta ”Evästä elämään vai Raamatulla päähän?” (LS 2.6.).

Minäkin unelmoin kirkosta, jossa Raamatulla ei rajata ketään ihmistä tai ihmisryhmää ulkopuolelle. Miksi tämä on yhä vain unelmaa?

Raamattu ei sovellu nykyajan normikokoelmaksi. Osa Raamatun lukijoista ei osaa pitää erillään maailmaa, missä tekstit on kirjoitettu, ja nykymaailmaa, jossa tekstejä nyt käytetään ja tulkitaan. He istuttavat nykyajatteluun perustuvat käsitteet Raamattuun ja kierrättävät ne sieltä Jumalan sanana takaisin.

Raamattu ei voi olla uskon kohde, sillä se ei ole persoona. Kuitenkin se on paras kirja ikinä kertomaan kolmiyhteisestä Jumalasta, joka on rakkaus. Jaksaako kukaan edes elää ilman rakkautta ja armoa?

Meitä on paljon, joita on lyöty Raamatulla päähän. Kumpi on tärkeämpää: pienen ihmisen ”oikeaoppinen” Raamatun tulkinta vai suuren Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan? Ainakin Jeesus, syntisten ystävä, teki selväksi oman kantansa.

En näe mitään syytä, miksi käsityksemme Jumalasta tulisi olla hyvin ehdottomalla tavalla ”kahlittu” Raamattuun, sillä se ei tee oikeutta hänen jatkuvasti uutta luovalle olemukselleen.

Rauno Seppänen

Mikkeli