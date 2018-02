Lukijalta: Otetaanpa maalaisjärki käyttöön Mikkelin torilla Kiistaton ja Mikkelin vetovoiman kannalta äärimmäisen huolestuttava tosiasia on, että ydinkeskustan liikehuoneistot ja toriruudut ovat tyhjentyneet vähitellen aidoista ketjuvapaista yrittäjistä.

Tuhansia liiketilaneliöitä on vapaana ja ennen vilkkaana kauppakatuna tunnetun Hallituskadun varteen avataan kesällä ikäihmisten palvelukoti.

Olisi ollut vielä muutama vuosi sitten mahdotonta kuvitella kuinka nopeaa keskustan ja torin taantuma voikaan olla. Ennen kadunvarsiliikehuoneistot olivat täynnä, oli tavaratalo Anttila ja maankuuluja, innokkaita torikauppiaita.

Nyt keskustassa on ikäihmisten palvelukoti, terveyspalveluita tuottavia yrittäjiä ja tori jonne kulku on torikauppaa valvovan viranomaisen näkemyksen mukaan estetty, torin viimeisen nuoren mohikaanin telttakatoksella.

Mikkelin torilla eivät kauppiaat tungeksi. Muutamana päivänä vuodessa markkinat ja jättikirppis tuo torille muutaman vakituisen, tai puolivakinaisen yrittäjän lisäksi muita kauppiaita. Niinpä uutinen (L-S 23.2) kaupungin ja torin ainoan ympäri vuoden auki olevan, erinomaista ihmisravintoa valmistavan grilliyrittäjän välinen vääntö telttakatoksesta tuntuu vähintäänkin erikoiselta.

Söin noin kaksi vuotta sitten ensimmäisen ateriani kyseisestä grillikioskista. Paikallisen leipomon tuotteita hyödyntämällä valmistettu ateria maistui erinomaiselta ja olin erittäin iloinen, kun havaitsin nuoren yrittäjän kehittävän liiketoimintaansa. Nuori yrittäjä toi torille eloa jota se tarvitsi.

Maalaisjärki on usein toimivin ratkaisu, kun kiistanalaisia asioita ratkaistaan. Jos pakkassäällä ei halua lähteä katsomaan kuinka ahtaan tunnelman myyntikojut torille tuovat, voi torin tilanteen tarkastaa Länsi-Savon verkkosivuilta löytyvästä torikamerasta.

Tilanteen tarkastettua voi maalaisjärjellä vakuuttuneesti todeta grillikioskin katoksen torille mahtuvan ilman minkäänlaisia ongelmia.

Katosasia ei varmasti ole ihan yksioikoinen, mutta eiköhän kuitenkin lopeteta tämä järjettömyys ja luodaan torille olosuhteet yrittää. Torimummot ja muut torilaiset, olette ihailtavan sinnikkäitä!



Eero Aho

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Mikkeli