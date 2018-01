Lukijalta: Työllistämisseteli olisi parempi vaihtoehto kuin aktiivimalli Aktiivimallikeskustelu on poikinut työttömien kansalaisaloitteen hvyin nopeasti lain toimeenpanon jälkeen.

On selvä, että työttömät, työmarkkinajärjestöt, Sdp, vihreät ja Vasemmistoliitto yrittävät organisoitua otollisen ja näkyvän asian taakse, hallitusta vastaan. Syiksi mainitaan muun muassa työttömien häirintä, työpaikkojen puute, hallitus-oppositio -asetelma ja ammattijärjestöjen kokema kilpailutilanne.

Perusyrittäjät ry. ihmettelee, miten malli työllistää sekä toimenpiteitä rahojen kohdistamiseksi byrokratian lisäämiseen ja korkeisiin konsullttipalkkioihin turhanpäiväisten koulutusten kehittäjinä.

Ehdotuksemme on yksinkertainen ja kustannustehokas. Te-keskus antaa työllistämissetelin, jonka työtön voi käyttää haluamaansa työnantajan tarjoamaan työpaikkaan. Setelin arvon työnantaja sitoutuisi kaksinkertaistamaan, joka vähintään kaksinkertaistaisi työsuhteen keston. Työtulo olisi verollista. Työllistämisseteliä tulisi myös saada käyttää oman yrittämisen kautta syntyvään työhön.

Tekemätöntä työtä on paljon. Se hidastaa myös kehitystä. Työllistämisen ongelma ovat kuitenkin jäykät ja keskusjärjestöjen sitovat sopimukset, jotka sopivat huonosti lyhytaikaiseen työhön. Kannustinloukut vähentävät kiinnostusta lyhytaikaisiin työsuhteisiin.

Ketään työnantajaa ei voida pakottaa työllistämään eikä työntekijää tekemään täysin vastenmielistä työtä. Työsopimusten tulisikin olla nykyaikaan sopivia, tarvittaessa joustoa molemmin puolin, paikallisesti sovittavissa.

Työmarkkinoiden muutos jatkuu. Työmarkkinoiden tulisikin pysyä kehityksessä mukana, muuten ongelmat ja työttömyyskustannukset vain kasvavat. Toivomme, että hallitus tarkastelisi aktiivimallia nimenomaan työllistämisen näkökulmasta, ei vain työttömien herättäjänä.



Raimo Heinänen

puheenjohtaja

Perusyrittäjät ry