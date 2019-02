Lukijalta: Essoten talous ei ole johdon hallinnassa — "Ainakaan Hirvensalmella menokasvu ei näy palveuiden paranemisena"

Essoten tulos on menossa pahasti pakkaselle, ja meno on ollut kuin Hirvaskankaan huutokaupassa. Syksyllä arvioitiin alijäämän olevan viitisen miljoonaa euroa. Seuraavalla viikolla kerrottiin alijäämää kertyvän kahdeksan miljoonaa. Joulun alla puhuttiin jo 10 miljoonasta. Tällä hetkellä alijäämä liikkuu 14—15 miljoonassa eurossa.

Surkeaa tulosta ei voida vierittää enää sisäänajovaiheen syyksi. Sitä ei selitetä erikoisairaanhoidon menokehitykselläkään, kuten tapana on ollut. Ostot Kuopiosta ja Jyväskylästä ovat itse asiassa pienentyneet koko kuntayhtymän alueella.

Hirvensalmella erikoisairaanhoidon menot ovat laskeneet jopa yli 10 prosenttia.

Kuntayhtymän talous ei ole virkajohdon hallinnassa. Alijäämä selittyy vain huonolla johtamisella. Yksityissektorilla tuollaiselle talousosaamiselle näytettäisiin ovea, mutta Essoten valtuustoon ja hallitukseen johdon selittelyt uppoavat. Essoteen tarvitaan kurssinmuutosta. Se toteutuu vain johtoa vaihtamalla.

Essote tuo kunnille kestämättömiä talouspaineita. Mikkeli joutuu etsimään jopa 8 miljoonaa lisäeuroa. Hirvensalmella maksamme 0,7 miljoonaa euroa lisää. Se tietää 1,5 prosenttiyksikön korotuspainetta tuloveroprosenttiimme. Mitä vastinetta kunnat ovat saaneet tuon 14 miljoonan edestä? Ainakaan Hirvensalmella menokasvu ei näy palvelujen paranemisena — päinvastoin.

Essoten holtiton talouskehitys on johtanut siihen, että ilma on sakeana arvailuja maaseudun terveyspalvelujen jatkuvuudesta. Aivan ilmeisesti ajatuksena on hyvinvointiasemien toiminnan keskittäminen muutamaan yksikköön, ja etupäässä Mikkeliin.

Hirvensalmella olemme nähneet kehityksen ja tehneet omat linjauksemme terveys- ja vanhuspalvelujemme säilymiseksi. Vaikka päätöksemme eivät ole olleet Essoten mieleisiä, niissä ei ole mitään erikoista. Jo puolet maamme vanhustenhoidosta tapahtuu yksityisellä sektorilla.

Terveys- ja vanhuspalvelujen loppuminen kunnastamme tietäisi kuntalaisille lisää matkustamista. Tästä kärsisivät eniten iäkkäät ihmiset, joiden matkat ovat julkisen liikenteen — jos sitä on — tai taksien varassa. Entistä useammin matkaa tehdään ambulanssilla, jonka säilymisen puolesta olemme joutuneet taistelemaan joka syksy.

Jos kunnastamme puuttuvat vanhus- ja terveyspalvelut, olemme huonossa asemassa yrittäessämme houkutella uusia asukkaita. Todennäköisesti terveyspalvelujen loppuessa loppuisi myös apteekki. Kuka muuttaisi kuntaan, jossa nämä tärkeät palvelut ovat kymmenien kilometrien päässä?

Pepe Hölttä

kunnanvaltuutettu (ikl.), Hirvensalmi